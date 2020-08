Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Tierheim; Missglückte Unkrautbekämpfung; Brand eines Mähdreschers

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Gegen Hauswand geprallt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 86-Jährige fuhr mit seinem BMW um 8.30 Uhr auf einen Parkplatz in der Straße Im Unterdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sein Wagen und der Fahrer geriet über einen Stellplatz hinaus und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der Senior wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Schaden auf 8.000 Euro. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der L 1208 bei Neckartenzlingen ereignet. Ein 53-Jähriger war kurz nach 5.30 Uhr mit einem Lkw von einem Feldweg herkommend nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Bempflingen abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von links, aus Richtung Neckartenzlingen kommenden, 57 Jahre alten Nissan-Lenkerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte frontal gegen die vordere linke Ecke des 12-Tonners. Die 57-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte vor Ort versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt zirka 15.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge musste die L 1208 bis acht Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Ins Tierheim eingebrochen

In das Esslinger Tierheim im Nymphaeaweg ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter über den mehr als zwei Meter hohen Zaun auf das Gelände. Anschließend versuchte der Einbrecher zunächst erfolglos, die Terrassentür aufzuhebeln. Daraufhin schlug er die Glasscheibe der Tür ein und gelangte so ins Innere. Der Unbekannte durchsuchte mehrere Schränke. Aus einer Geldkassette und einer aufgebrochenen Spendenkasse erbeutete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Ob ein Tatzusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Tierheime in letzter Zeit besteht, muss noch geklärt werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Unkrautbekämpfung missglückt

Am Donnerstagvormittag ist in Ofterdingen die Bekämpfung von Unkraut mit einem Gasbrenner aus dem Ruder gelaufen, weshalb Feuerwehr und Polizei in die Georgenbergstraße ausgerückt sind. Ein Anwohner flammte gegen 10.20 Uhr auf seinem Grundstück Gehwegplatten ab und setzte hierbei eine Thujahecke des Nachbargrundstücks in Brand. Die Flammen konnten mit Unterstützung der Nachbarschaft jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mittels Gartenschläuchen gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand eines Mähdreschers

Ein Mähdrescher ist am Donnerstagnachmittag in Unterjesingen aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr wollte der 53-jährige Fahrer den Mähdrescher auf einem Feld an der Rottenburger Straße in Betrieb nehmen, als plötzlich Qualm im Bereich des Motors austrat. Die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und dreizehn Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte die Flammen, die im Motorraum entstanden waren, schnell löschen und so eine Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. (sm)

