POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahl auf Baustelle; Küchenbrand

Münsingen (RT): Betrunkener Unfallverursacher eingeschlafen

Ein betrunkener Unfallverursacher hat sich am Dienstagnachmittag aus dem Staub gemacht und konnte kurze Zeit später schlafend angetroffen werden. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 14.40 Uhr, wie ein Renault-Lenker auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bahnhofstraße zwei geparkte Pkw beschädigte. Auf die Schäden an dem VW Polo und dem Seat angesprochen, interessierte er sich nicht dafür und ging ins Ärztehaus. Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizei. Die Beamten konnten kurze Zeit später den 60 Jahre alten Fahrer schlafend in einem Wartezimmer antreffen. Nachdem sie ihn geweckt hatten, stellten die Polizisten eine starke Alkoholfahne bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der 60-Jährige seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.500 Euro. (ms)

Gomadingen (RT): Diebe auf Baustellengelände unterwegs

Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Baustellengelände im Gewann Schömberg zu schaffen gemacht. Die Unbekannten entwendeten in der Zeit von 19 Uhr bis 07.15 Uhr sieben Europool Gitterboxen, sechs Hebelzüge der Marke Hadef und zwei Mastleinen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 9.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lichtenstein (RT): Kurve geschnitten

Ein Schaden in Höhe von zirka 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Lichtenstein entstanden. Ein 44-Jähriger war um elf Uhr mit einem Ford S-Max auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Honau unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Elfengrottestraße schnitt er die Kurve und es kam zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi einer 59 Jahre alten Frau. Sie war von der Elfengrottestraße nach rechts in die Friedrich-List-Straße abgebogen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Urbanstraße ist es am Dienstagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, gekommen. Auf dem Herd war eine Pfanne mit heißem Fett in Brand geraten. Eine Frau wollte die Flammen mit Wasser löschen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an den Brandort aus und konnte das Feuer rasch löschen. Im Anschluss wurde die stark verrauchte Wohnung belüftet. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Wernau (ES): In Leitplanken gekracht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der B 313 bei Wernau ereignet hat. Gegen zehn Uhr war ein 19-Jähriger mit einem VW Caddy auf der linken Fahrspur der Bundesstraße von Plochingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Vor der Ausfahrt nach Wernau soll den Angaben des jungen Mannes zufolge ein unbekannter Pkw vom rechten Fahrstreifen aus zu weit nach links geraten sein, weshalb der 19-Jährige ebenfalls nach links auswich und mit seinem Wagen in die Mittelleitplanken krachte. Beide Fahrzeuge, zwischen denen es zu keiner Kollision gekommen war, fuhren anschließend ohne anzuhalten weiter. Der Caddy-Lenker meldete den Unfall kurze Zeit später bei der Polizei. Über den zweiten Pkw bzw. dessen Fahrer liegen keine näheren Informationen vor. Allein der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (mr)

