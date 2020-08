Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei stoppt Radfahrer ohne Licht - 47-Jähriger mit 1,95 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Schoderstedter Straße 03.08.2020, 23.45 Uhr

Weil er ohne eingeschaltete Beleuchtung auf seinem Fahrrad fuhr, fiel ein 47 Jahre alter Radfahrer aus Königslutter einer Funkstreifenbesatzung der Polizei auf, als diese am Montagabend gegen 23.45 Uhr die Schoderstedter Straße befuhr.

Die Beamten folgten dem Radfahrer und konnten ihn, da er mittig auf der Fahrbahn fuhr, erst in der Straße Holtnickel überholen und stoppen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 47-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,95 Promille. Da bei Radfahrern die Obergrenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit bei 1,6 Promille liegt, wurde dem Fahrradfahrer im Klinikum in Königslutter eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

In den letzten Tagen und Wochen registriert die Polizei immer wieder Vorfälle bei denen Radfahrer mit deutlich überhöhten Promillewerten fahrend im Straßenverkehr angetroffen werden. Erst am Samstagnachmittag kam in Esbeck ein Fahrradfahrer mit 3,42 Promille im wahrsten Sinnen des Wortes unter die Räder, als er ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Fahrbahn fuhr. Er wurde von einem Fahrzeug erfasst und zum Glück nur leicht verletzt (wir berichteten).

Die Polizei warnt vor zu viel Leichtsinnigkeit im Umgang mit Alkohol und der anschließenden Teilnahme am Straßenverkehr.

Eine hohe Alkoholkonzentration ab 1,6 Promille bei Radfahrern beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr derart, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ein Fahrrad im Straßenverkehr sicher zu lenken.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell