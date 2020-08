Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 18-Jähriger unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Burgplatz 03.08.2020, 14.35 Uhr

Die Polizei in Schöningen fischte am Montagnachmittag einen 18 Jahre alten Kraftfahrer aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Drogen ein Kraftfahrzeug führte. Die Beamten bemerkten den 18-Jährigen Kraftfahrer aus Hötensleben, wie er um 14.35 Uhr mit seinem Audi A4 die Straße Schützenbahn befuhr und anschließend in die Salzstraße einbog. Die Beamten folgten dem Wagen und konnten das Fahrzeug auf dem Burgplatz stoppen. Der junge Fahrer händigte den Beamten die Fahrerlaubnis und Fahrzeugpapiere aus. Hierbei wirkte er sichtlich nervös und zeigte deutliche Anzeichen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Auf Nachfrage bestätigte er den Kommissaren, Drogen konsumiert zu haben, welches durch einen Drogenschnelltest auf THC bestätigt wurde. Dem jungen Fahrer wurde daraufhin erläutert, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet wird. Zur Beweissicherung wurde dem Fahrzeugführer anschließend eine Blutprobe entnommen.

