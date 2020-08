Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr; Werkzeug gestohlen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): In zwei Firmengebäude eingebrochen

Gleich zwei Firmengebäude sind in der Nacht von Sonntag auf Montag von Einbrechern heimgesucht worden. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine aufgehebelte Tür Zutritt in ein Autohaus in der Graf-Zeppelin-Straße. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie unter anderem ein Diagnosegerät im Wert von rund 4.000 Euro und einen Bargeldbetrag. In das Büro einer karitativen Einrichtung in der Robert-Bosch-Straße gelangten die Unbekannten gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster. Auf der Suche nach Stehlenswertem entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Münsingen hat gemeinsam mit Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Gomadingen (RT): Rotlichtfahrt an Bahnübergang (Zeugenaufruf)

Am Montagvormittag ist es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug der Schwäbische-Alb-Bahn gekommen. Die bislang unbekannte Lenkerin eines grauen Peugeot mit RT-Zulassung befuhr um 11.40 Uhr die L 249 von Marbach kommend in Richtung Dapfen. Am Bahnübergang zwischen den beiden Ortschaften missachtete sie das Rotlicht und fuhr über die Gleise. Der Lokführer leitete bei Erkennen des Fahrzeugs ein Bremsmanöver ein und gab mehrere Hupzeichen. Die Unbekannte fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter. Ersten Erkenntnissen nach wurden in der Bahn keine Fahrgäste verletzt. Das Polizeirevier Münsingen bittet Zeugen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (ms)

Ostfildern (ES): Hochwertiges Werkzeug von Baustelle entwendet (Zeugenaufruf)

Hochwertiges Werkzeug im Wert von zirka 15.000 Euro ist im Laufe des Wochenendes von einem Baustellengelände in der Ricarda-Huch-Straße im Scharnhauser Park entwendet worden. In der Zeit von Samstag, zwölf Uhr, bis Montag, sieben Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter einen Container auf und nahm zehn fast neuwertige Werkzeugmaschinen der Marke Hilti samt dazugehörigem Akku und Ladegerät mit. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3416983-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Deizisau (ES): Einbruch in Gartenschuppen

Zwischen Sonntag, 21.45 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Gartenschuppen im Gewann Klingenäcker eingebrochen. Über ein Gartentor verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück. Im Anschluss hebelten sie die Tür zum Schuppen auf und entwendeten daraus zwei Aufsitzrasenmäher, ein rot/schwarzes Notstromaggregat und eine grüne Gartenfräse. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Es dürfte mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/307-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Hechingen (ZAK): In die Leitplanken gekracht

Die B 27 musste am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall zwischen Hechingen und Balingen gesperrt werden. Eine 21-Jährige war um acht Uhr mit ihrem Hyundai auf der Bundesstraße unterwegs. Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Hechingen-Mitte bekam die junge Frau ihren Angaben nach eine Niesattacke. Daraufhin geriet sie mit ihrem Wagen nach rechts ins dortige Bankett. In der Folge kam das Fahrzeug ins Schleudern und krachte frontal in die Leitplanken. Das Auto blieb im Anschluss erheblich beschädigt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die 21-Jährige zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung ihres Fahrzeugs musste die B 27 in Richtung Balingen bis zehn Uhr voll gesperrt werden. Hierzu kamen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle. Weiterhin waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort und kümmerten sich um die beschädigten Leitplanken. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (ms)

