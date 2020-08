POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Fahrzeugbrand; Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Polizeipräsidium Reutlingen

Gomadingen (RT): Hoher Sachschaden entstanden

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der K 6734 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Münsingen. Gegen 14.45 Uhr war ein 39-Jähriger auf der Kreisstraße in Richtung Gomadingen unterwegs. An der Einmündung nach Kohlstetten überholte er mit einem Seat den vorausfahrenden Nissan eines 42-Jährigen, welcher in diesem Moment nach links abbog. Beide Fahrzeuge kamen in der Folge von der Fahrbahn ab, der Nissan überschlug sich an der Böschung. Der 42-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde durch den vorsorglich alarmierten Rettungsdienst vor Ort untersucht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der mit etwa 7.000 Euro beziffert wird. Sie mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an Telefon 07381/9364-0. (rn)

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Totalschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der L 245 ereignet hat. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Landesstraße von Hayingen in Richtung Gossenzugen. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Seat Ibiza zunächst auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend aufgrund starken Gegenlenkens nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er mehrere Schilder und beschädigte eine Leitplanke sowie den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Während der 18-Jährige und ein 22 Jahre alter Mitfahrer unverletzt blieben, wurde der 22 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Er musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Weil aus dem Fahrzeug Kraftstoff ausgetreten war, rückte zudem die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die L 245 für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. (rn)

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 45-jährigen Motorradfahrer, der am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall auf der L 245 verursacht hat. Kurz vor 13 Uhr fuhr der Mann auf der Landesstraße in Richtung Seeburg. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte er mehrere Fahrzeuge und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden BMW eines 80-Jährigen. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Der 45-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. (rn)

Metzingen (RT): Unfall auf der B 28

Ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B 28 entstanden. Ein 78-Jähriger befuhr kurz nach 13 Uhr mit einem VW Polo die Bundesstraße von Bad Urach herkommend und wollte auf die B 312 in Richtung Stuttgart weiterfahren. Beim Wechseln vom rechten Fahrstreifen auf die Ausfädelspur übersah er den dort fahrenden VW Golf eines 28 Jahre alten Mannes. Der Golf-Lenker konnte nur durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß verhindern. Beim Gegensteuern verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr unkontrolliert nach rechts. Im Anschluss prallte der 28-Jährige mit seinem Wagen gegen den Polo, der hierdurch gedreht wurde und frontal gegen die Leitplanke krachte. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher richten hohen Sachschaden an

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Tennisclubs Stetten und die dazugehörige Gaststätte angerichtet. Über ein eingeschlagenes Fenster stiegen die Einbrecher in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, in die Büroräume ein. Von der Tennishalle aus gelangten die Unbekannten über eine eingeworfene Glasfront in die angrenzende Gaststätte. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter einen Laptop und einen geringen Bargeldbetrag. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort im Stettener Gräbleswiesenweg. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neuhausen (ES): Motorrad-Lenkerin gegen Baum geprallt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist eine 17-jährige Motorrad-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 16.20 Uhr hatte die junge Frau mit dem Motorrad eines Bekannten, ohne ausreichende Fahrerlaubnis, Fahrübungen auf einem Parkplatz in der Bernhäuser Straße absolviert. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Bike, beschleunigte und krachte gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Eine offenbar gedankenlos in der Öffentlichkeit zur Schau getragene Spielzeugpistole hat am Sonntagabend im Färbertörlesweg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann im Bereich der Unterführung zum Bahnhof mit einer Waffe hantierte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, die aufgrund der noch nicht näher einzuschätzenden Gefahrenlage zusätzliche Schutzausstattung angelegt hatten, sperrten den Unterführungsbereich ab. Bei der anschließenden Kontrolle des 29-Jährigen fanden die Beamten schließlich eine Spielzeugpistole und stellten sie sicher. Der Mann wurde auf die Tragweite seines Handelns hingewiesen. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung K 1262/ K 1263 ereignet hat. Gegen 15 Uhr befuhr ein 75-jähriger BMW-Lenker die K 1262 in Richtung K 1263 und bog an der dortigen Stopp-Stelle nach links ab. Dabei übersah er das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Motorrad eines 46-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurde der Biker so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. (rn)

Mössingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand eines Fahrzeuges am frühen Montagmorgen auf der L 385 / Nehrener Gässle gewesen sein. Der 30-jährige Fahrer eines BMW bemerkte kurz vor vier Uhr während der Fahrt einen unangenehmen Geruch und Rauchentwicklung im Innenraum seines Wagens und hielt an. Die alarmierte Feuerwehr Mössingen, die mit zwei Fahrzeugen ausrückte, konnte das brennende Fahrzeug schnell löschen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sm)

Meßstetten (ZAK): Motorradfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat der Lenker eines Kraftrads bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der K 7148 erlitten. Kurz vor 19 Uhr befuhr ein 35-Jähriger auf seiner Kawasaki die Kreisstraße von Hartheim in Richtung Unterdigisheim. Weil er sich offenbar verbremst hatte, verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Der Mann musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein Motorrad, an dem ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (rn)

Balingen (ZAK): Mit Esel kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Mercedes-Lenkerin und einem Esel ist es am Samstagabend auf der L 442 gekommen. Die 84-Jährige war gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Pfeffingen unterwegs, als plötzlich drei Esel vor ihr auf der Fahrbahn standen. Der Mercedes touchierte im Anschluss eines der Tiere. Die 84-jährige Fahrerin wurde dabei nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Esel, der gemeinsam mit seinen zwei unverletzt gebliebenen Artgenossen offenbar aus einer umzäunten Weide ausgebüxt war, wurde augenscheinlich leicht verletzt. Nachdem die Tiere eingefangen worden waren, wurde er ärztlich untersucht. (rn)

