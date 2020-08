Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Trunkenheitsfahrten, Überfall auf Gaststätte, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Am Samstagnachmittag ist es in der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall durch eine alkoholisierte Fahrerin gekommen. Eine 62-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 15.07 Uhr in die Breslauer Straße ein und hatte dabei Schwierigkeiten, einen Gang einzulegen. Ein Anwohner bot ihr Hilfe an, worauf sie nicht reagierte. Sie fuhr rückwärts und lenkte so stark ein, dass sie auf einen in der Hofeinfahrt geparkten Pkw fuhr. Danach rutschte sie von der Kupplung ab und fuhr ein zweites Mal auf den Pkw VW. Nun konnte der Anwohner über die Beifahrertüre in das Fahrzeug der Unfallverursacherin einsteigen und den Zündschlüssel abziehen. Beim Eintreffen der Polizei machte die 62-jährige einen verwirrten Eindruck und konnte den Anweisungen nicht folgen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine starke alkoholische Beeinflussung von deutlich über 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro.

Riederich (RT): Überfall auf Gaststätte gescheitert (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend hat sich in der Stuttgarter Straße ein Überfall auf eine Gaststätte ereignet. Zwei dunkel und mit Stoffmasken bekleidete männliche Personen betraten gegen 22.40 Uhr die Gaststätte. Mit den Worten "Geld, Geld" und unter Vorhalt einer mutmaßlichen Waffe, welche mit einem Stofftuch teilweise abgedeckt war, forderten sie den zu diesem Zeitpunkt allein im Verkaufsraum befindlichen 51-jährigen Gastwirt zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der 51-Jährige die Forderung ablehnte und in die Küche ging, verließen die beiden Täter ohne Beute fluchtartig die Gaststätte. Kurz darauf hörte der Gastwirt das starke Beschleunigen eines Fahrzeugs, welches in Richtung Bempflingen davonfuhr. Eine sofortige Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Metzingen bittet unter Telefon 07123/9240 um Zeugenhinweise.

Zwiefalten (RT): Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntag ist einer Polizeistreife auf der B 312, Zwiefalter Steige, ein Fahrzeug wegen der Fahrweise aufgefallen. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 02.30 Uhr hinter einem Streifenwagen der Polizei die Zwiefalter Steige bergauf und schaltete plötzlich das Licht aus. Dann bog er in der Steige nach links Richtung Hochberg ab und im weiteren Verlauf nach rechts in einen Waldweg. Die durch die Fahrweise aufmerksam gewordenen Beamten fuhren hinterher worauf der Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen, da er diesen laut seinen Angaben wegen zu vieler Punkte schon abgeben musste. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Mercedes-Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Wolfschlugen (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Freitagabend bis zum späten Samstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Einbrecher eine Kindertagesstätte in der Schulstraße heimgesucht. Der Täter drang in die Büroräume ein und hebelte hier einen Aktenschrank auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Köngen (ES): Betrunkener verursacht Verkehrsunfälle

Einen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro hat ein 42-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz E-Klasse am Samstagabend in der Gärtnerstraße verursacht. Der 42-jährige fuhr gegen 23.00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Gärtnerstraße in Richtung Mühlstraße. Schon auf dem Weg dorthin fuhr er mehrmals gegen den Randstein am linken Fahrbahnrand und gegen eine Hecke. Am rechten Fahrbahnrand streifte er daraufhin einen dort geparkten Pkw Smart. An der Einmündung zur Mühlstraße blieb der 42-Jährige zunächst mitten auf der Fahrbahn stehen, so dass ein Zeuge, der mit seinem Pkw in die Gärtnerstraße einbiegen wollte, den 42-Jährigen ansprach. Nach zwei missglückten Versuchen setzte der 42-Jährige seine Fahrt in Richtung Plochinger Straße fort. Schon nach wenigen Metern hielt er seinen Mercedes auf dem Gehweg an, wo er durch die zwischenzeitlich verständigte Polizei angetroffen werden konnte. Da bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste dieser eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Filderstadt (ES): Kollision beim Abbiegen

Am Samstagmittag ist es in Bernhausen bei einem Abbiegevorgang zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, bei der ein 44-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt wurde. Um 12.22 Uhr war ein 44-jähriger Touran-Fahrer auf der Plieninger Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der Nord-West-Umfahrung wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dazu musste er die zwei Fahrspuren des entgegenkommenden Verkehrs kreuzen. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, der auf der linken Fahrspur unterwegs war, wollte den Touran-Fahrer abbiegen lassen. In diesem Moment fuhr auf der rechten Fahrspur ein 44-jähriger Audi-Fahrer stadtauswärts, der den Abbiegenden übersah. Im weiteren Verlauf kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei sich der Audi-Fahrer leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): In Büro eingebrochen

In ein Büro des Tübinger Tierheims in Lustnau ist ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 07.30 Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude. Dort brach er mehrere Schränke und Behältnisse auf. Der Dieb entwendete eine Registrierkasse sowie Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Gegen Verkehrszeichen geprallt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Golf-Fahrer befuhr kurz nach 13.00 Uhr die Belthlestraße und wollte nach links in die Herrenberger Straße abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er hierbei mit seinem Fahrzeug auf einen Fahrbahnteiler und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen. Aufgrund des Aufpralls lösten am verunfallten Pkw die Airbags aus. Der Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen mussten in einer Klinik behandelt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit einer verletzen Zweiradfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Zweiradfahrerin ist es am Samstag gekommen. Eine 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr gegen 17.50 Uhr die L440 von Weilstetten kommend in Fahrtrichtung Thieringen. Kurz vor dem Lochenpass beging die Fahranfängerin in einer Linkskurve einen Fahrfehler und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei wurde sie schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand nur minimaler Sachschaden.

