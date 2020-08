Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall Eninger Steige, Unbelehrbarer Pkw-Lenker, Mit Fahrzeug überschlagen

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Eninger Steige schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr war eine Fahrzeugkolonne hinter einem langsam fahrenden Lkw bergauf in Richtung Würtingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve überholte ein 60 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner BMW mehrere Fahrzeuge. Hierbei kam es zur Kollision mit dem BMW eines 23-Jährigen, der als zweites Fahrzeug hinter dem Lastwagen zum Überholen ansetzte, als der Biker an ihm vorbeifahren wollte. Durch die Kollision kam der Kradlenker von der Straße ab und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Landung des Rettungshubschraubers musste die Eninger Steige in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. (ms)

Ostfildern (ES): Zweimal mit Drogen am Steuer unterwegs

Gleich zweimal innerhalb weniger Tage ist ein offenbar unbelehrbarer 30-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens erwischt worden. Schon am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, war er im Bereich einer zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss von Beamten des Polizeireviers Filderstadt in Denkendorf eingerichteten Kontrollstelle angehalten worden. Aus dem Pkw schlug den Beamten Marihuanageruch entgegen. Beim Beifahrer wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Ein bei dem 30-jährigen Fahrer durchgeführter, vorläufiger Test ergab, dass er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, worauf eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst wurde.

Schon am Freitag, um acht Uhr, traf dieselbe Streifenwagenbesatzung, die den Mann bereits am Montag kontrolliert hatte, in Ostfildern wieder auf den 30-Jährigen in seinem Pkw und hielt ihn an. Eindeutige Symptome deuteten darauf hin, dass der Mann offenbar wieder unter Drogeneinfluss stand, was ein erneuter Test auch diesmal bestätigte. Daher musste er noch einmal eine Blutprobe abgeben. Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse zu beiden Fällen wird er entsprechend zur Anzeige gebracht. Er muss außerdem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Polizei führt regelmäßig derartige Kontrollen durch, um das so gefährliche Fahren unter Drogeneinfluss einzudämmen. Allein im Landkreis Esslingen wurden im vergangenen Jahr 25 Unfälle verzeichnet, bei denen der Verursacher unter Drogeneinfluss stand. Neun Personen waren dabei verletzt worden, drei davon schwer. (ak)

Schömberg (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sowie ein Leicht- und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat. Gegen 17 Uhr befuhr ein 64-Jähriger einen Feldweg, abgehend von der B 27 zwischen Neukirch und Schömberg. Weil er dabei offenbar einem Schlagloch ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Suzuki, der sich in der Folge überschlug und anschließend um 180 Grad gedreht zum Stehen kam. Dabei wurden ein 52-jähriger Beifahrer leicht und ein weiterer, 63 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil sich der 63-Jährige nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

