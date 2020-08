Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, An Verletzungen verstorben, Einsatz mit mehreren Polizeistreifen, Exhibitionist, Einbruch

Erkenbrechtsweiler (ES): Einsatz mit mehreren Polizeistreifen

Am Donnerstagnachmittag ist es in Erkenbrechtsweiler zu einem Einsatz mit zahlreichen Polizeistreifen gekommen. Mehrere aufmerksame Zeugen meldeten gegen 17 Uhr, dass sich ein Mann und eine Frau im Ort heftig streiten würden. Der Mann soll hierbei eine Waffe in der Hand gehalten haben. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeibeamten, waren die beiden zunächst verschwunden. Ermittlungen führten zum Wohnhaus des Pärchens. Mit Unterstützung von Polizeihunden und mit Schutzausstattung ausgerüstet wurde die Wohnung der 34 Jahre alten Frau und des 26-jährigen Mannes betreten. Sie konnten unverletzt angetroffen werden. In den Wohnräumen entdeckten die Polizisten eine Luftpistole sowie ein verbotenes Messer und eine Schreckschusspistole. Die Waffen wurden beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ms)

Tübingen (TÜ): Verunglückter Radfahrer an schweren Verletzungen verstorben

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.08.2020/11.56 Uhr)

Der 77 Jahre alte Pedelec-Lenker, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag am Ende eines gemeinsamen Fuß-/Radwegs schwer verunglückt war, ist am Donnerstagabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen verstorben. Der Mann hatte am Ende des Weges in der Hechinger Straße stark abgebremst, war hierbei nach vorne gekippt und gegen einen Absperrpfosten geprallt. (ms)

Mössingen (TÜ): Frau von Exhibitionist belästigt (Zeugenaufruf)

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmittag von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die 72-Jährige war um 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes hielt ein heller Kleinwagen mit HCH-Kennzeichen neben ihr an. Durch die geöffnete Scheibe der Beifahrertür fragte der Fahrer sie nach dem Weg zum Freibad. Als sich die Seniorin dem Mann zuwandte, bemerkte sie, dass er die Hose heruntergelassen hatte und masturbierte. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und schlank. Er hat kurze, hochstehende Haare. Die Geschädigte erstattete im Laufe des Nachmittags Anzeige bei der Polizei. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07473/9521-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Mössingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tannenstraße ist ein Unbekannter im Laufe des Donnerstags eingebrochen. Zwischen 18 und 22 Uhr verschaffte sich der Einbrecher offenbar über die unverschlossene Hauseingangstür Zutritt zum Gebäude. Dort brach er eine Wohnungstür auf und durchwühlte die Räume nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt, ließ er Spardosen mitgehen und flüchtete anschließend unerkannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Jürgensenstraße sind am frühen Freitagmorgen, kurz vor zwei Uhr, die Rettungskräfte ausgerückt. Ein 31 Jahre alter Bewohner hatte offenbar vergessen, den Herd auszuschalten und anschließend seine Wohnung verlassen. Die Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 64 Einsatzkräften angerückt war, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Die übrigen Bewohner hatten das Haus zwischenzeitlich verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Küche brannte allerdings vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Während die betroffene Wohnung durch die starke Rauchentwicklung unbewohnbar wurde, konnten die anderen Hausbewohner nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Papiermülltonne in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Freitag eine Papiermülltonne in Jettenburg in Brand geraten. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 2.15 Uhr die an der Ecke Dorfstraße/ Heinrich-Heine-Weg abgestellte, brennende Mülltonne und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die zwischenzeitlich auch auf eine daneben abgestellte Restmülltonne und einen Telefonmast übergegriffen hatten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Hechingen (ZAK): Gestürzter Motorroller-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker beim Sturz von seinem Fahrzeug am Donnerstagabend erlitten. Der 80-Jährige befuhr gegen 18 Uhr aufgrund einer Baustelle verbotswidrig die Haigerlocher Straße in stadteinwärtiger Richtung. Als ihm auf Höhe einer Bushaltestelle ein Pkw entgegenkam, wich der Senior mit seinem Roller nach rechts aus und wollte auf den Gehweg fahren. Beim Überfahren des Bordsteins stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei einer Überprüfung seines Zweirads konnten erhebliche Mängel festgestellt werden. Der Roller wurde daraufhin sichergestellt. (ms)

Hechingen (ZAK): Aggressiver Mann in Klinik eingewiesen

Ein aggressiver Mann musste in der Nacht zum Freitag in eine Klinik eingewiesen werden. Ein 52-Jähriger war um 3.20 Uhr mit seinem Pkw im Hohenzollernring unterwegs und hielt kurz an, um jemanden einsteigen zu lassen. Diesen Moment nutzte ein 30 Jahre alter Mann aus, stieg ebenfalls in das Auto und begann zu randalieren. Als der 52-Jährige den Eindringling aus seinem Fahrzeug holte, schlug der Jüngere nach ihm. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel. Dem Älteren gelang es, zusammen mit einem bislang unbekannten Helfer, den Schläger auf dem Gehweg bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auf dem Boden liegend, versuchte dieser noch mehrmals, auf die anderen Männer mit einem Messer einzustechen. Bei der vorläufigen Festnahme durch die Polizisten ging er ebenfalls auf die Beamten los und versuchte, sie zu schlagen und zu beißen. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 30-Jährige wurde im Anschluss einem Arzt vorgeführt und von diesem in eine Klinik eingewiesen. (ms)

