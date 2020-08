POL-RT: Einbruch in Kindergarten, Unfall mit verletztem Radler, Verletzte bei Auseinandersetzung

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen-Neuhausen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neuhausen in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 23-Jährige befuhr kurz nach 8.30 Uhr mit einem Opel Corsa die Metzinger Straße von Glems herkommend. Beim Linksabbiegen in die Klosterstraße übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen dort verkehrsbedingt wartenden, 28 Jahre alten Mountainbike-Lenker. Das Auto der Frau erfasste den Radfahrer frontal. Der Mann stürzte durch die Kollision auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Anschlussunterkunft

Mit mehreren Streifenwagen mussten Beamte des Polizeireviers Esslingen am Donnerstagvormittag in die Obertürkheimer Straße ausrücken, nachdem dort in einer Anschlussunterkunft zwei Bewohner aneinandergeraten waren. Gegen elf Uhr war es zwischen den 29 und 66 Jahre alten Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die letztlich in Handgreiflichkeiten mündete. Der 66-Jährige soll dabei auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Beide Kontrahenten wurden verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Auch ein 22-Jähriger, der dem Jüngeren der beiden Männer zu Hilfe kommen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ofterdingen (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In einen Kindergarten in Ofterdingen ist zwischen Mittwoch, 22.25 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendete er unter anderem Bargeld und eine Baumaschine. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung der Kriminaltechniker zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07473/9521-0 um Zeugenhinweise. (rn)

