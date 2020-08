Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leichtflugzeug verunglückt; Verkehrsunfälle; Unfall an Sommerrodelbahn; Rollerdiebe geschnappt; Sachbeschädigungen an Pkw

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auf Pkw aufgefahren

Leicht verletzt hat sich eine 18-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 28. Gegen 14.25 Uhr befuhr die junge Frau die Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Reutlingen. Auf Höhe von Neuhausen erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 45-Jähriger seinen Audi A4 verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr auf diesen auf. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 28 einseitig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. (rn)

Trochtelfingen (RT): Fahrzeug übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochvormittag auf der Straße Am Graben zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 73-Jähriger fuhr gegen zehn Uhr mit einem Volvo von einem dortigen Parkplatz in die Straße ein. Dabei übersah er den von links aus Richtung des Schützengässle kommenden Renault Laguna eines 60-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden eine 17 Jahre alte Mitfahrerin des Laguna leicht und die 46-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden dürfte etwa 9.000 Euro betragen. (rn)

Sonnenbühl-Erpfingen (RT): Unfall an der Sommerrodelbahn

Bei einem Unfall an der Sommerrodelbahn in Erpfingen sind am Dienstagnachmittag eine Frau und der Betreiber leicht verletzt worden. Die 37-Jährige fuhr gegen 15.20 Uhr in einem Bob mit dem Lift nach oben. An der Bergstation löste sich aus bislang ungeklärter Ursache nicht wie gewöhnlich der Bügel von dem Gefährt. Der Bob kippte daraufhin in einer Linkskurve um, worauf die Frau herausfiel. Der Bob überrollte anschließend die Frau. Der Betreiber bemerkte das Unglück und eilte sofort zu Hilfe. Hierbei zog er sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht. Ein vorsorglich gelandeter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Der Betrieb der Rodelbahn war während der Versorgung der Verletzten für einige Zeit unterbrochen. Die Spezialisten des Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls übernommen. (ms)

Kirchheim-Nabern (ES): Leichtflugzeug beim Start verunglückt

Ein mit vier Personen besetztes Leichtflugzeug ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, beim Start verunglückt. Der 81-jährige Pilot wollte vom Sonderlandeplatz Nabern aus mit seiner viersitzigen Cesna mit drei Passagieren an Bord aus südöstlicher Richtung starten. Aus noch unklarer Ursache hob das einmotorige Flugzeug am Ende des Rollfelds nicht ab, sondern überquerte am Boden eine angrenzende Grünfläche, bevor es auf einem Parkplatz mit einem dort abgestellten und unbesetzten Opel kollidierte. Im Anschluss wurden noch mindestens zwei weitere Pkw beschädigt. Alle vier Insassen der Cesna, bei denen es sich neben dem Piloten um einen 47-jährigen Mann und zwei sieben und zehn Jahre alte Jungen handelt, wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert, wobei der 47-Jährige mit einem Rettungshubschrauber transportiert wurde. Alle Verunglückten waren ansprechbar. Während ein Kind das Leichtflugzeug nach dem Unfall eigenständig verlassen hatte, hatte den anderen Verletzten ein Mitarbeiter des Sonderlandeplatzes ins Freie geholfen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung mit 60.000 Euro beziffert, wobei der Schaden an der Cesna mit 30.000 Euro zu Buche schlägt. In die Ermittlungen des Polizeipostens Lenningen zur genauen Unfallursache ist ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen eingeschaltet. (ak)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Mutmaßliche Rollerdiebe geschnappt

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen zwei 20 und 23 Jahre alte Männer. Die beiden stehen im Verdacht, in den vergangenen Tagen einen in der Wiesenstraße abgestellten Roller entwendet zu haben. Am Dienstagmittag, kurz nach zwölf Uhr, führte der Hinweis eines Zeugen auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Diese hatten sich in der Seestraße an dem Roller der Marke Peugeot zu schaffen gemacht, dessen Kennzeichen abmontiert und in ein nahegelegenes Gebüsch geworfen. Die Verdächtigen konnten in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden, wobei sie von dem 20-Jährigen beleidigt wurden. In seinem Rucksack fanden die Beamten Werkzeug. Den entwendeten Roller hatten die Männer zuvor in der nahegelegenen Gewerbestraße versteckt. Dort wurde er völlig beschädigt vorgefunden. Wie sich herausstellte, hatte das Duo kurz zuvor noch vergeblich versucht, das gestohlene Fahrzeug zu verkaufen. Die Beschuldigten werden nun entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Denkendorf (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Zehn am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge sind in der Hohenheimer Straße von einem Unbekannten beschädigt worden. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, zerkratzte der Täter an allen Fahrzeugen jeweils eine Tür. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Neuhausen unter Telefon 07158/9516-0. (rn)

