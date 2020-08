Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Größerer Polizeieinsatz

Reutlingen (ots)

Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat eine Autofahrerin einen heftigen Verkehrsunfall am Dienstagabend überstanden. Die 23-Jährige war mit ihrem VW Golf kurz nach 18 Uhr auf der linken Fahrspur der B 28 von Reutlingen herkommend unterwegs. Zwischen Sondelfingen und der Anschlussstelle Metzingen-Süd kam die Fahrerin mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn an. An der dort beginnenden Leitplanke überschlug sich ihr Pkw und der Golf kam auf den Rädern dahinter zum Stehen. Ersten Erkenntnissen nach erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik. An ihrem Golf war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

Esslingen (ES): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sprinter am Dienstagnachmittag auf der L 1199 erlitten. Der 24-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit seiner BMW die kurvige Stettener Straße von Esslingen herkommend bergauf in Richtung Mülldeponie Katzenbühl. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach überholte der Biker zunächst nach einer Linkskurve einen Motorroller-Lenker. In der folgenden Rechtskurve kam der Motorradfahrer erneut auf die Gegenfahrbahn. Ein 60 Jahre alter Sprinter-Lenker konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht vermeiden. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 25.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat die Lenkerin eines Honda Civic bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 1150 erlitten. Gegen 18.20 Uhr befuhr die 27-Jährige mit ihrem Wagen die Landesstraße von Oberhof kommend in Richtung Schorndorfer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen leichten Hang hinauf und überschlug sich. Der Honda blieb anschließend in entgegengesetzter Richtung auf der ursprünglichen Fahrspur auf dem Dach liegen. Ersthelfer kippten den Honda auf die Seite und befreiten die 27-Jährige aus dem Pkw. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Honda, an dem ein Sachschaden von rund 6.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften an die Unfallstelle gerufen worden. (rn)

Esslingen (ES): Größerer Polizeieinsatz

Ein randalierender 45-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil St. Bernhardt ausgelöst. Kurz nach Mitternacht war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, weil der Bewohner im Hausflur herumschrie und randalierte. Bei einer anschließenden Kontrolle verhielt sich der 45-Jährige zunächst einsichtig. Nachdem die Beamten die Wohnung wieder verlassen hatten, beleidigte und bedrohte der Mann die Einsatzkräfte und kündigte an, andere Hausbewohner zu töten. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen in Schutzausstattung wurde daraufhin die Wohnung erneut betreten, worauf der 45-Jährige auf einen der Beamten losging. Eine geladene Schreckschusswaffe und ein Küchenmesser lagen griffbereit in unmittelbarer Nähe. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Mann so massiv, dass er unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock überwältigt werden musste. Zwei Polizeibeamte sowie der offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann wurden dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Der 45-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft nun entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein verunglückter Radfahrer am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Der 77-Jährige war in Begleitung eines Verwandten kurz nach 15 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß-/Radweg parallel der B 27 zwischen der Fuchsstraße und der Hechinger Straße unterwegs. Am Ende des Weges auf Höhe einer Spielhalle bremste der Mann ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach mit der Vorderradbremse zu stark ab. Dadurch kippte der Senior mit seinem Pedelec nach vorne und prallte mit dem Lenker gegen einen Absperrpfosten. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zunächst an der Unfallstelle von Ersthelfern sowie dem Notarzt versorgt werden. Im Anschluss wurde der Mann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. (ms)

