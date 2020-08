Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der L 249

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Zwei Schwerverletzte und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 249 ereignet hat. Gegen 7.35 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit seiner 79 Jahre alten Beifahrerin die Landesstraße in Fahrtrichtung Gächingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Citroen zu Beginn einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 100 Meter die dortige Böschung entlang. Anschließend kippte sein Wagen nach links auf die Straße und kam auf der Gegenfahrspur auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Die 79-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen, der 84-jährige Fahrer mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Citroen musste mit einem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Zur Rettung der beiden Fahrzeuginsassen war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Die L 249 musste bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen führte. (rn)

