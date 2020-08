Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Einbruch; Diesel gestohlen

Reutlingen (ots)

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Sonntagnachmittag im Hammerweg gekommen. Gegen 16.30 Uhr soll es nach ersten Erkenntnissen zwischen einer neunköpfigen Personengruppe im Alter zwischen 14 und 55 Jahren und anderen, teilweise bekannten Personen zum Streit gekommen sein, der anschließend in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei wurden offenbar auch Hölzer, Stöcke und Gürtel eingesetzt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten waren die mutmaßlichen Angreifer bereits geflüchtet. Alle neun Personen aus der Gruppe erlitten leichte Verletzungen. Nach einer ersten Untersuchung durch einen vorsorglich hinzugezogenen Notarzt und den Rettungsdienst konnten alle vor Ort belassen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (rn)

Metzingen - Neuhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von rund 12.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagvormittag an der sogenannten Schlössleskurve ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr befuhr der 44-jährige Fahrer eines Opel Meriva die L380a / Uracher Straße in Fahrtrichtung Dettingen. An der Schlössleskurve missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem Lkw aus Dettingen kommend in Richtung B28 weiterfahren wollte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Opel so stark beschädigt, dass er mit einem wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

Ostfildern (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Am Sonntagabend hat ein Toyotafahrer die Vorfahrt eines Opelfahrers an der Einmündung Robert-Koch-/ Gerhardt-Hauptmann-Straße missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17.20 Uhr befuhr der 25-jährige Lenker eines Toyota Aygo die Gerhardt-Hauptmann-Straße in Richtung Robert-Koch-Straße. An der dortigen Einmündung bog er nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden, 20-Jahre alten Opel-Lenkers. Beide Fahrzeuge wurden durch den anschließenden Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Verletzt wurde niemand. (rn)

Ostfildern (ES): Ohne Beute geblieben

Ein unbekannter Täter ist im Laufe des Wochenendes in ein Gartenhaus in der Straße In den Weinbergen eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu der Laube, durchsuchten das Innere nach Stehlenswertem, wurden nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nicht fündig. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Schömberg (ZAK): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Möglicherweise unter Medikamenteneinfluss hat eine 34-Jährige am Montagmorgen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der B 27 verursacht. Die Frau war gegen 5.15 Uhr mit einem VW Polo auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Rottweil unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr auf einen am rechten Straßenrand geparkten Audi auf. Dieser wurde daraufhin gegen eine dortige Straßenlaterne geschoben. Die Laterne wurde dabei erheblich beschädigt und in Richtung eines Wohnhauses gebogen. Anschließend löste sich das Beleuchtungselement der Lampe und krachte in das Dach des Hauses. Durch herabstürzende Teile wurde zudem ein in der Feuerseestraße geparkter Mercedes beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Für die eingesetzten Polizeibeamten ergaben sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung der Fahrerin, weshalb sie eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Ihr Polo wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und polizeilich sichergestellt. (rn)

Hechingen (ZAK): Dieseldiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Wochenendes sind ersten Schätzungen nach knapp 1.500 Liter Dieselkraftstoff von einem Baustellengelände neben der B 27 entwendet worden. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, sechs Uhr, auf die Baustelle in der Straße Naßwasen in Hechingen. Die Unbekannten brachen dort die Tanks zweier Radlader, die auf dem Gelände in Richtung einer Verbindungsstraße nach Bodelshausen hin standen, auf und zapften sie leer. Weiterhin öffneten sie gewaltsam einen Tankcontainer, den sie ebenfalls leerpumpten. Da zum Abtransport ein größeres Fahrzeug nötig war, bittet das Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471/9880-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

