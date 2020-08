POL-RT: Schäden durch Unwetter, Unfälle, Einbrüche, Auf Kamin geklettert, Brände, Schule beschädigt, Exhibitionist festgenommen

Polizeipräsidium Reutlingen

Einbruch ins Tierheim (Zeugenaufruf)

In das Reutlinger Tierheim in Sondelfingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen neun Uhr den Einbruch und verständigte sofort die Polizei. Bislang unbekannte Täter waren zunächst über ein aufgebrochenes Fenster in ein Büro gestiegen. Die Einbrecher ließen mehrere Kassen mitgehen, darunter eine Spendenkasse, die sie aus der Wandhalterung rissen. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.000 Euro belaufen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Baustellencontainer aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Sonntagmittag, 15.15 Uhr, in Orschel-Hagen einen Baustellencontainer aufgebrochen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Ludwig-Erhard-Straße verschafft hatten, hebelten sie die Tür des Containers auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden an Zaun und Baucontainer beläuft sich auf mehrere hundert Euro, die beschädigte Tür musste durch die Feuerwehr Reutlingen gesichert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Hülben (RT): Fahrzeug stark beschädigt

Ein erheblich beschädigtes Fahrzeug musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Hülbener Steige abgeschleppt werden. Eine 70-Jährige befuhr um 12.20 Uhr mit einem 1er BMW die L 250 von Bad Urach herkommend in Richtung Hülben. Auf Höhe der ehemaligen Zufahrt zum Steinbruch kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betoneinfassung. Im Anschluss rollte der Pkw etwa 15 Meter weit bis er an einer Natursteinwand zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb Erkenntnissen nach unverletzt. Ihr BMW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. (ms)

Metzingen (RT): Auf Schornstein geklettert

Ein junger Mann ist am Sonntagvormittag auf einen Kamin geklettert und musste im Anschluss von der Feuerwehr gerettet werden. Der 21-Jährige hatte zunächst ein Firmengelände zwischen der Lindenstraße und der Stuttgarter Straße betreten. Danach kletterte er einen etwa 50 Meter hohen Schornstein hinauf. Eine Zeugin verständigte kurz vor 10.30 Uhr die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Mann noch im oberen Bereich des Schornsteins und kletterte nach unten. Vom Kamin aus gelangte er auf ein zirka zehn Meter hohes Dach eines Gebäudes. Da er von dort aus nicht mehr weiterkam, musste der 21-Jährige von der Feuerwehr Metzingen über die Drehleiter gerettet werden. Auf dem Boden angekommen, stellten die Polizisten fest, dass der Kletterer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von rund einem Promille. Weiterhin verlief ein Drogentest positiv. Den jungen Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag an der Kreuzung Kohlplattengasse/Ermsstraße ereignet hat. Gegen zwölf Uhr befuhr eine 42-jährige Skoda-Lenkerin die Kohlplattengasse in Richtung Ermsstraße. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Audi eines 30-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, ein Rettungswagen war vorsorglich angefordert worden. (rn)

Filderstadt-Harthausen (ES): Zimmerbrand

Ein Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unklarer Ursache war es gegen 22 Uhr in dem Zimmer zum Ausbruch der Flammen gekommen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften ausgerückt war, war es den Bewohnern gelungen, das Feuer zu löschen und das Gebäude zu verlassen. Der Brand blieb auf das betreffende Zimmer begrenzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden durch den Brand vier Hausbewohner leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von zwei Notärzten und dem Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 15.000 Euro beziffert. Das zweite Obergeschoss ist derzeit aufgrund des Rauchgasniederschlags nicht bewohnbar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern noch an. Zur Spurensicherung sind Kriminaltechniker vor Ort. (rn)

Nürtingen (ES): Blitz schlägt in Wohngebäude ein

Ein Blitzschlag in eine Antenne hat am Sonntagabend zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte am Rotenbergplatz geführt. Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei von der integrierten Leitstelle alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, war es durch den Blitzeinschlag offenbar zu einer Überspannung gekommen, die zu einer leichten Rauchentwicklung im Sicherungskasten geführt hatte. Zudem wurden Wände, einzelne Dachziegel und auch die Wasserleitung des Hauses beschädigt, weshalb durch die Stadtwerke zunächst nicht nur vorübergehend der Strom für das gesamte Wohngebiet, sondern auch die Wasserversorgung des Hauses abgestellt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Durch den Blitzeinschlag wurde offenbar auch der Sicherungskasten in einem weiteren Wohnhaus in der Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Zu einem offenen Feuer war es aber in keinem der beiden Gebäude gekommen. Verletzt wurde niemand. (rn)

Burgau (BY), Ulm (UL), Kirchheim/Teck (ES): Nach gefährlicher Fahrt verunglückt (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, zwischen Kirchheim und Reudern ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen noch Verkehrsteilnehmer, die zuvor auf der Bundesautobahn 8 von München in Richtung Stuttgart durch die Fahrweise des Unfallverursachers möglicherweise gefährdet worden sind.

Der 18-Jährige war mit seinem weißen Toyota Aygo bereits gegen 22 Uhr auf der BAB 8 mehreren Zeugen aufgefallen, die die Polizei alarmierten. Der junge Mann soll auf seiner Fahrt von Burgau (Bayern), über Ulm-Elchingen, Ulm-West und am Drackensteiner Hang mit hoher Geschwindigkeit unter anderem in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und andere Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt haben. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Ulm entdeckte den Wagen des 18-Jährigen schließlich und stoppte ihn auf Höhe von Gruibingen auf dem Standstreifen. Als der junge Mann anschließend einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte dieser seinen Toyota und flüchtete. An der Anschlussstelle Kirchheim/West verließ er die Autobahn und bog unter Missachtung einer roten Ampel anschließend nach links auf die B 297 in Richtung Reudern ab. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer dortigen Senke die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Aygo mehrfach und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte 18-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von berauschenden Mitteln ergeben hatten, musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der Toyota, an dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Hinweise von Zeugen und Geschädigten werden unter 0711/39900 entgegengenommen. (rn)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Weil ein 27-Jähriger den Gegenverkehr übersehen hat, sind seine gleichaltrige Beifahrerin und ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Römerstraße verletzt worden. Gegen 16 Uhr war der 27 Jahre alte Mann mit einem Alfa Romeo auf der Römerstraße in Richtung Katzenbühl unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes bog er nach links in einen Feldweg ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad des 59-Jährigen. Dieser stürzte im Anschluss zu Boden und musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 27-jährige Beifahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Fenster an Schule eingeworfen

Vier Jugendliche haben am Sonntagnachmittag drei Scheiben der Teck-Realschule in der Aichelbergstraße eingeworfen. Zeugen beobachteten kurz vor 16 Uhr, wie die Jugendlichen mit Steinen gegen die Scheiben der Schule warfen. Anschließend liefen die Unbekannten über den Schulhof in Richtung Hochhaus davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Exhibitionist vorläufig festgenommen

Ein mutmaßlicher Exhibitionist konnte von Beamten des Polizeireviers Esslingen am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen werden. Der 25-Jährige befand sich kurz nach zehn Uhr im Bus der Linie 111 in Richtung Sulzgries und saß eine Sitzreihe neben einer 56 Jahre alten Frau. Als sie während der Fahrt zu ihm hinübersah, bemerkte die Frau, dass der Mann die Hosen heruntergelassen hatte und masturbierte. Daraufhin rief sie laut um Hilfe. Der Busfahrer hörte die Rufe, hielt in der Krummenackerstraße an und verriegelte die Türen seines Fahrzeugs. Der 25-Jährige wurde daraufhin aggressiv und schlug mehrmals gegen die verriegelten Türen. Zum Schutz der Fahrgäste öffnete der Busfahrer daraufhin die Tür und der Täter rannte davon. Er konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 25-Jährige stand unter alkoholischer Beeinflussung. Da er sich gegenüber den Polizisten ebenfalls äußerst aggressiv verhielt, wurden ihm zum Transport auf die Dienststelle Handschließen angelegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß entlassen. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Hilferufe aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft waren am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr Auslöser für einen Polizeieinsatz in der Fröbelstraße. Zwischen einem 24-jährigen Bewohner und seiner 27-jährigen, zu Besuch bei ihm weilenden Freundin war es offenbar zu einem Streit mit anschließenden Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen beide Parteien leichte Verletzungen davongetragen hatten. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei, die zufällig in der Nähe war, wurden die Einsatzkräfte von der alkoholisierten Frau sogleich auf das Übelste beleidigt. Außerdem warf sie Gegenstände aus dem Fenster im 1. Obergeschoss. Bei den weiteren Maßnahmen mussten der aggressiven 27-Jährigen vorübergehend Handschließen angelegt werden. Dabei schlug und trat sie die Beamten, die aber unverletzt blieben. Gegen die Frau und ihren Freund wird wegen wechselseitiger Körperverletzung, gegen die 27-Jährige zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt. (ak)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Mehrfamilienhaus

In ein Mehrfamilienhaus in der Biererstraße ist vermutlich in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter öffnete zunächst gewaltsam die Zugangstür zum Keller des Gebäudes, wo er anschließend mehrere Kellerabteile aufbrach und durchwühlte Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machte er sich ohne Beute wieder davon. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (ah)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeuge durch umgestürzten Baum beschädigt

Ein offenbar durch das Unwetter umgestürzter Baum hat am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Achalmstraße zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. An dem Seat und dem BMW war dadurch ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Pkw ausgebrannt

Zu einem Pkw-Brand ist es am Sonntagmittag auf der B 27 gekommen. Ein 41-Jähriger war um 13.30 Uhr mit einem 2er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Pliezhausen bemerkte er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen und hielt auf dem Standstreifen an. Kurze Zeit später stand der Pkw in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise waren der Fahrer und vier Familienangehörige bis auf einen gehörigen Schrecken unverletzt geblieben. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Das ausgebrannte Auto musste geborgen werden. Aufgrund der Fahrbahnschäden kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während des Einsatzes musste die B 27 in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer am Sonntagvormittag in eine Klinik gebracht werden. Der 54-Jährige befuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Mountainbike die B 464 von Walddorfhäslach herkommend. Etwa 200 Meter vor dem Eckbergkreisel bog der Mann nach links auf einen Waldweg in Richtung Pfrondorf ab. Beim Erblicken eines größeren Schlaglochs zwischen der Bundesstraße und dem Radweg erschrak der Radler und bremste stark ab. Hierbei kam er zu Fall und zog sich beim Sturz auf den Boden schwere Verletzungen zu. Nach einer Versorgung durch die Helfer vor Ort sowie einem Notarzt wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Auffällige Schuhe führten zur Festnahme eines gesuchten Tatverdächtigen

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Sonntagvormittag von der Polizei festgenommen werden. Einer Streife des Polizeireviers Balingen fiel am Sonntag, kurz vor zehn Uhr, ein auffälliges Paar weißer Schuhe auf dem Fenstersims eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Weilstetten auf. Bei den Sneakers soll es sich um ein Paar handeln, welches offenbar am Tag zuvor bei einem Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in der Friedrichstraße entwendet worden war. In der Wohnung im Erdgeschoss trafen die Polizisten auf einen polizeibekannten und mit Haftbefehl gesuchten, 32 Jahre alten Mann. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei dem 32-Jährigen fanden die Polizisten neben dem mutmaßlichen Diebesgut aus dem Schuhgeschäft weiteres mutmaßliches Diebesgut von hohem Wert, darunter eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro, die aus einem Pkw-Aufbruch in Reutlingen stammen soll (siehe Pressemitteilung vom 16.08.2020/11.47 Uhr). Aufgrund seines körperlichen Zustands musste der Tatverdächtige unter polizeilicher Aufsicht die Nacht in einem Krankenhaus verbringen. Er wird am heutigen Montag im Laufe des Tages dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen zur Eröffnung des wegen eines zurückliegenden Diebstahlvorwurfs bestehenden Haftbefehls vorgeführt. Die Ermittlungen, ob der 32-Jährige über die geschilderten Vorwürfe hinaus auch als Verdächtiger für weitere Straftaten in Frage kommt, dauern an. (ms)

