POL-RT: Verkehrsunfälle, Pkw-Aufbruch, Fahrzeugbrand, Sexuelle Belästigung, Brand, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Zeugenaufruf

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag um 11.35 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden ist. Der 21 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz befuhr die Föhrstraße und wollte die Rommelsbacher Straße geradeaus in Richtung der Abfahrt zur Schieferstraße überqueren. Hierbei mißachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Land Rover Discovery, dessen 57 -jähriger Fahrer die Rommelsbacher Straße stadteinwärts befuhr. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Reutlingen (RT): Pkw aufgebrochen

Am Samstag zwischen 16.10 Uhr und 17.30 Uhr ist ein in einer Tiefgarage an der Oberen Wässere geparkter Pkw Mercedes-Benz M-Klasse aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrerseite des Pkw ein und entwendete aus dem Fahrgastraum eine Damenhandtasche sowie eine Lederumhängetasche mit diversem Inhalt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Am Samstag kurz nach 08.00 Uhr ist in der Ulmer Straße im Bereich der Einmündung der Merkelstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Klein-Lkw der Marke Peugeot aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug konnte von der Feuerwehr Esslingen, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht werden, bevor der Brand auf weitere geparkte Fahrzeuge übergriff. Bei dem Peugeot handelte es sich um ein Monteurfahrzeug, in welchem neben diversem Werkzeug unter anderem auch Gasflaschen gelagert waren. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

LE-Oberaichen (ES): Sexuelle Belästigung (Zeugenaufruf)

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Samstag gegen 15.30 Uhr am Bahnhof in Oberaichen gekommen. Die 72 -jährige Geschädigte saß zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Nachbarn auf einer Parkbank in der Nähe der dortigen Toiletten. Der bislang unbekannte Täter forderte die Geschädigte zunächst mehrfach mit eindeutigen Gesten auf, mit ihm auf die Toilette zu gehen. Als die Frau hierauf nicht einging, kniete er sich hin und begann, ihre Füße zu streicheln. Nachdem der Nachbar der Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, entfernte er sich zunächst. Nachdem dann auch der Nachbar gegangen war, suchte der Täter erneut den Kontakt zu der Geschädigten und belästigte sie wiederum mit eindeutigen Gesten. Gegen 16.15 Uhr fuhr der Täter schließlich mit der S-Bahn in Richtung Stuttgart davon. Er wird wie folgt beschrieben: Dunkler Teint, trug Jeans oder beige Hose, weißes T-Shirt, Turnschuhe. Er hatte einen abgebrochenen Schneidezahn und führte einen Rucksack mit. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 erbeten.

Wernau (ES): Brand auf Gartengrundstück

Am Samstag gegen 13.15 Uhr ist aus bisher nicht geklärten Umständen auf einem Gartengrundstück, welches an der Verlängerung der Brunnenstraße im Gewann Beim Laurenbaum liegt, ein Brand ausgebrochen. Dem Brand fielen eine selbstgebaute Gartenhütte nebst untergestellten Gartengeräten sowie ein Außengehege für Hühner zum Opfer. Die Hühner selbst blieben unverletzt. Zudem verbrannte ein etwa 20 Quadratmeter großes Wiesenstück. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Wernau war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Polizei mit zwei Streifen vor Ort.

Lenningen (ES): Zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen

Am Samstag kurz vor 19.00 Uhr ist es im Ortsteil Brucken zum Zusammenstoß einer Fahrradfahrerin und eines Fahrradfahrers gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 59 -Jährige mit ihrem Rennrad den Postweg talwärts. Da sie beabsichtigte, verbotswidrig nach links in einen Fußweg abzubiegen, verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit deutlich, zeigte jedoch ihre Absicht abzubiegen nicht an. Der ihr nachfolgende 57 -jährige Radfahrer wollte sie hierauf überholen. Als er fast auf gleicher Höhe war, bog die 59 - Jährige plötzlich nach links ab, ohne vorher nach hinten zu schauen so dass es zum Zusammenstoß kam. Während die 59 -jährige Frau nur leicht verletzt wurde, musste der 57 -Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Tübingen (TÜ): Gefährliche Fahrweise auf der B27 (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 15 Uhr ist es auf der B 27 auf Höhe der Ausfahrt Lustnau in Fahrtrichtung Stuttgart möglicherweise zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern gekommen. Die 29 -jährige Fahrerin eines schwarzen Pkw Jaguar, an welchem ein Kennzeichen des Landkreises Tübingen (TÜ) angebracht war, wollte zunächst die B 27 an der Ausfahrt Lustnau verlassen. Der 30 -jährige Beifahrer, mit welchem es während der Fahrt zu einem Streitgespräch gekommen war, wollte dies verhindern und soll ihr hierbei ins Lenkrad gegriffen haben. Dadurch geriet der Jaguar vom Verzögerungsstreifen wieder auf die Durchgangsfahrbahn. Hierbei soll es fast zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Pkw gekommen sein. Der Lenker dieses Pkw, weitere eventuell betroffene Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/9728660 zu melden.

Mössingen (TÜ): Alleinbeteiligt gestürzter Motorradfahrer rutscht gegen PKW

Auf dem Verbindungsweg von Beuren in Richtung Belsen ist am Samstag gegen 11.15 Uhr ein 63 -jähriger Fahrer eines Kraftrades der Marke KTM aufgrund eines Fahrfehlers in einer abschüssigen Linkskurve alleinbeteiligt zu Sturz gekommen. Das Kraftrad wurde in der Folge von der Fahrbahn abgewiesen. Der Kradfahrer selbst rutschte auf der Gegenfahrbahn gegen die Stoßstange eines entgegenkommenden VW Transporters. Der 79 -jährige Fahrer des Transporters, welcher die Situation sofort erkannte, versuchte zunächst noch erfolglos, dies durch Abbremsen seines Fahrzeuges bis zum Stillstand zu verhindern. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden, der PKW wies keine Schäden auf.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW

Am Samstag ist es gegen 14.30 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW gekommen. Eine 23 -jährige Fahrradfahrerin befuhr die Lehrstraße im Ortsteil Endingen talwärts in Richtung Schömberger Straße. Laut Zeugenaussagen fuhr sie ungebremst in die höherrangige Schömberger Straße ein, überquerte den Fahrstreifen Richtung Balingen und prallte auf der Fahrspur Richtung Schömberg gegen die linke Fahrzeugseite eines vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda, welcher von einer 41 -jährigen Frau gelenkt wurde. Die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, stürzte in Folge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zur Schadenshöhe an den Fahrzeugen können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Schömberger Straße zunächst komplett, später halbseitig gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen kam es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im angrenzenden Wohngebiet.

Albstadt (ZAK): Leichtkraftrad kollidiert mit entgegenkommenden PKW

Der 17 -jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Fantic Motor ist am Samstag gegen 12.00 Uhr auf der L360 von Onstmettingen in Richtung Thanheim gefahren. In einer scharfen Rechtskurve auf Höhe des Fischerteichs geriet er aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 30 -jährigen Hyundai-Fahrer. Der Leichtkraftradfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.300 Euro.

