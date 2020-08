Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand; Tätliche Auseinandersetzung; Sexueller Übergriff

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Plötzlich rückwärts gefahren

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der auf den Straßen Steinmauer und Zeilstraße ereignet hat. Gegen 9.50 Uhr wollte eine 91-Jährige mit ihrem VW Golf von einem Tankstellengelände in die Straße Steinmauer fahren. Dabei beschleunigte ihr Automatikfahrzeug plötzlich und fuhr offenbar trotz des eingelegten Vorwärtsgangs rückwärts. Die 91-Jährige überfuhr in der Folge ein Schild im Bereich der Tankstellenzufahrt und streifte den Ford Focus eines auf der Straße Steinmauer in Richtung des Kreisverkehrs fahrenden 29-Jährigen. Die 91-Jährige fuhr anschließend rückwärts in Richtung des Kreisverkehrs weiter, ihr Golf geriet dabei ins Schleudern und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehrs zum Stehen. Glücklicherweise wurde die Seniorin dabei nur leicht verletzt. Der 29-jährige Ford-Lenker blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Wagen zur technischen Begutachtung sichergestellt. (rn)

Trochtelfingen (RT): Sattelzugmaschine in Brand geraten

Ein technischer Defekt könnte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Sattelzugmaschine am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände einer Firma in der Straße Grindel gewesen sein. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges war gegen 17.45 Uhr auf dem Werksgelände mit Abladen beschäftigt, als er Rauch aus einem Nebenantrieb seiner Sattelzugmaschine bemerkte. Ihm gelang es noch abzusatteln und seine Zugmaschine einige Meter wegzufahren, als schon die Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Er verständigte sofort die Feuerwehr und begann mit Unterstützung von Firmenmitarbeiten mit ersten Löschmaßnahmen, die nachfolgend von Feuerwehr übernommen und erfolgreich beendet wurden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Offenbar aufgrund eines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes ist es am Freitagmittag in der Blumenstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 11.30 Uhr betrat ein 30-Jähriger ein dortiges Geschäft. Weil er dabei der vorgeschriebenen Maskenpflicht nicht nachgekommen war, wurde er von dem 52-jährigen Inhaber des Ladens verwiesen. Im Eingangsbereich kam es dann zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 52-Jährige leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige, dem zunächst die Flucht gelungen war, wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeibeamten auf der Pliensaubrücke vorläufig festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und wird bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Nürtingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Lampertstraße ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag, vier Uhr, und Freitag, elf Uhr, eingebrochen. Im Tatzeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Inneren machte er sich an zwei Spielautomaten zu schaffen. Die Höhe des Diebesguts und des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Passantin unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Gegen einen unbekannten Fußgänger ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs. Der Mann soll am Donnerstagabend, gegen 21.10 Uhr, einer Jugendlichen, die auf dem Schnecklesfelsen in Richtung Parkplatz Kälberwiese lief, zunächst gefolgt sein und sie dann unvermittelt begrapscht und sexuell bedrängt haben. Nachdem sich die junge Frau zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete sie und verständigte die Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen auffallend kleinen Mann mit einer Körpergröße von unter 173 Zentimetern gehandelt haben. Er soll deutsch mit unbekanntem ausländischen Akzent gesprochen haben. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07433/264-0. (rn)

Meßstetten (ZAK): Jugendliche Zweirad-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad am Freitagvormittag auf der L 433 zugezogen. Die 15-Jährige befuhr kurz nach elf Uhr hinter ihrem Fahrlehrer im Rahmen einer Fahrschulausbildung die Landesstraße von Unterdigisheim herkommend. Etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr am Ortsbeginn von Meßstetten kam die Jugendliche vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte sie mit ihrer Yamaha frontal gegen eine Kurventafel und stürzte auf eine Wiese. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Während der Landung des Hubschraubers musste die L 433 gesperrt werden. (ms)

