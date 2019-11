Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an/in Grillhütte

Dieblich (ots)

Am Freitag, 22.11.2019, drangen übertage unbekannte Täter in die Grillhütte, die in Hanglage zwischen Dieblich und Ortsteil Dieblich/Berg liegt, ein. Es kam zu erheblichen Sachbeschädigungen. Dabei dürften entsprechende Geräuche entstanden sein. Die Polizei wendet sich insbesondere an die Presse, da die Wege um die Grillhütte auch von Spaziergängern mit Hunden genutzt wird, die evtl. sachdienliche Hinweise geben könnten. In kürzerer Vergangenheit kam es zu weiteren ähnlich gelagerten Delikten im Bereich der Ortslage Dieblich. Den Taten könnte Vandalismus durch Jugendliche zugrunde liegen. Ortskenntnis der Täter ist ebenso anzunehmen.

Hinweise an Polizeiwache Brodenbach

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell