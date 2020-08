Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Einbruch; Schaffner geschlagen und Widerstand geleistet; Auseinandersetzung

Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe ist am Donnerstagnachmittag bei einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Krämerstraße entstanden. Kurz vor 16 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen starke Rauchentwicklung am Dach des Gebäudes gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr im Haus. Ersten Ermittlungen nach hatte ein Mann im Laufe des Tages Bitumenarbeiten am Gebäudesockel vorgenommen. Die erhitzten Bitumenbahnen führten im Anschluss zu einem Schwelbrand, der sich über das unter dem Putz befindliche Gebälk bis zum Dach ausbreiten konnte. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die unter anderem das betroffene Fachwerk freilegte, konnte ein Ausbreiten des Feuers und insbesondere offene Flammen verhindert werden. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr war der Rettungsdienst ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Es gab jedoch keine Verletzten. Die Polizei rückte mit vier Streifen an den Brandort aus. (ms)

Reutlingen (RT): Beim Einparken die Kontrolle verloren

Zwei Verletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines missglückten Einparkmanövers am Donnerstagvormittag in der Hans-Reyhing-Straße. Ein 82-Jähriger wollte am gegen 9.20 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse in eine Hofeinfahrt einparken. Dabei erfasste er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache eine dort wartende 69-jährige Frau. Anschließend beschleunigte er seinen Mercedes und krachte nachfolgend ins Heck eines dort geparkten Nissan, sowie eines daneben geparkten Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot zusätzlich gegen die Hauswand gedrückt. Beim Zurücksetzen erfasste der Senior erneut die 69-Jährige, wonach er wieder stark beschleunigte und gegen einen Volvo krachte, der nachfolgend auf einen daneben geparkten Dacia aufgeschoben wurde, wonach die Fahrt des Mercedes endete. Die 69-Jährige wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge zum Glück nur leicht verletzt. Sie und der 82-jährige Unfallverursacher wurden anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Dacia und der Volvo waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 40.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in der Straße Auf der Höhe eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, verschaffte sich der Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchte er die Räume nach Stehlenswertem und brach dazu auch eine Tür auf. Mit einer Geldkassette mit einem kleineren Bargeldbetrag flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Schaffner geschlagen und Widerstand geleistet

Ein Fahrgast hat am Donnerstagnachmittag einen Zugschaffner verletzt und bei der anschließenden vorläufigen Festnahme erheblichen Widerstand geleistet. Gegen 14 Uhr wurde dem Polizeirevier Esslingen eine randalierende Person am Gleis 7 des Bahnhofs mitgeteilt. Der 34-Jährige hatte sich zuvor im Zug mit einer nicht ausreichenden Fahrkarte ausgewiesen. Als der Fahrkartenkontrolleur den entsprechenden Fahrpreis nachforderte, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der hinzugerufene Zugschaffner wurde im Anschluss von dem Fahrgast mehrfach geschlagen und getreten bis ihn die Polizeibeamten festnehmen konnten. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er musste im Anschluss zur Personalienfeststellung zum Revier mitgenommen werden. Dort beleidigte er die Beamten aufs Übelste. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. (ms)

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nellinger Daimlerstraße verletzt worden. Die beiden 23 und 28 Jahre alten Gambier befanden sich ersten Erkenntnissen nach bereits seit mehreren Tagen in Streit. Gegen 15 Uhr kam es in einem Zimmer der beiden erneut zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 23-Jährige dem 28-Jährigen eine Flasche auf den Kopf schlug. Diese ging hierbei zu Bruch. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals fügte der Jüngere seinem älteren Kontrahenten noch mehrere Schnittverletzungen an den Armen zu. Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte der 23-Jährige ebenfalls Schnittverletzungen an einem Arm, die vermutlich von seinem Landsmann stammen dürften. Die beiden Verletzten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung der Flughafenstraße in die K 9515 ereignet hat und erst nachträglich der Polizei angezeigt wurde, sucht das Polizeirevier Flughafen. Ein 31-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit seinem VW Polo auf der Flughafenstraße zur Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe der dortigen Tankstelle musste er an der roten Ampel auf dem rechten der beiden Linksabbiegespuren anhalten und warten. Beim Anfahren kam eine links neben ihm stehende Fahrerin eines grauen, älteren Minivans mit ihrem Wagen so weit nach rechts, dass der Polo-Fahrer nach einer Notbremsung nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Nachfolgend unterhielten sich beide Fahrer kurz. Anschließend setzte die Fahrerin des Minivans, bei dem es sich möglicherweise um einen Toyota oder Mitsubishi gehandelt haben könnte, ihre Fahrt fort. Erst später bemerkte der 31-Jährige, dass er beim Ausweichen die Leitplanken touchiert hatte, wobei ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden war. Der Unfall soll von mehreren Autofahrern bemerkt worden sein, die während der Unterhaltung der beiden Beteiligten warten mussten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Flughafen, Telefon 0711/78780-0. (cw)

Rottenburg (TÜ): Entgegenkommenden Lkw gestreift

Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 28 entstanden. Eine 43-Jährige war um 15.15 Uhr mit einem VW Tiguan auf der Bundesstraße von Rottenburg kommend in Richtung Ergenzingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem SUV über die Mittellinie und streifte den von der Autobahn kommenden Lkw eines 57 Jahre alten Mannes. Die Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Glücklicherweise war ihre ordnungsgemäß gesicherte, dreijährige Tochter auf der Rückbank unverletzt geblieben. Da es zunächst geheißen hatte, die Fahrerin wäre eingeklemmt, rückte die Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften ebenfalls an die Unfallstelle aus. Der Tiguan musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der verletzten Fahrerin und der Bergung des erheblich beschädigten Pkw musste die B 28 bis 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden, bis um 16.50 Uhr die Straße wieder frei befahrbar war. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Ins Schleudern geraten

Ein Sportwagen ist am Donnerstagnachmittag auf der B 27 ins Schleudern geraten und mit der Leitplanke kollidiert. Ein 64-Jähriger befuhr kurz nach 14 Uhr mit einem Porsche die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Ausfahrt Pliezhausen verlor der Fahrer auf der dortigen Brücke die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und drehte sich mehrfach. Nach etwa 200 Metern kam der Porsche entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierzu wurde die B 27 in Richtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

