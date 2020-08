Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit zwei verletzten Radfahrern, Rote Ampel missachtet

Reutlingen (ots)

Metzingen-Neuhausen (RT): Zwei Radler kollidiert

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für die Kollision zweier Radfahrer am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Kelternstraße / Traubenstraße. Eine 64-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Kelternstraße von den Weinbergen herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Traubenstraße übersah sie einen von rechts kommenden, 61 Jahre alten Rennradfahrer. Dieser konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Radler kam. Die Pedelec-Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 61-Jährige wurde soweit bislang bekannt ist leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Da das Ausmaß der Verletzungen der 64-Jährigen zunächst nicht feststand, war auch ein Rettungshubschrauber gelandet. Er musste aber zum Glück nicht zum Einsatz kommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Rote Ampel missachtet

Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag in Lustnau ereignet hat. Eine 33-Jährige war um 12.20 Uhr mit einem VW Crafter auf der Stuttgarter Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Schweickhardtstraße fuhr sie bei Rot über die Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford Focus eines 65-Jährigen. Der Mann war von der Schweickhardtstraße herkommend bei Grün losgefahren und nach rechts abgebogen. Sein Wagen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro. (ms)

