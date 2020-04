Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200427-4: Zeuge beobachtete Fahrraddiebstahl - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagabend (25. April) in der Merodestraße ein Fahrrad gestohlen.

Einem Spaziergänger (31) fielen gegen 19:00 Uhr im Bereich der Merodestraße/Am Stadion zwei Personen auf, da einer von ihnen ein neuwertiges Fahrrad mit einem Schloss im Rahmen hinter sich her zog. Der 31-Jährige verfolgte das Duo und sah, wie sie versuchten, das Schloss mit einem Stein zu knacken. Er ließ sie bis zum Eintreffen der angerufenen Polizisten nicht aus den Augen. Die Beamten trafen den 23-jährigen Mann im Rahmen der Fahndung an und nahmen ihn vorläufig fest. Das gestohlene Fahrrad stellten sie sicher. Gegenüber den Polizisten gab der Tatverdächtige an, seinen Schlüssel für das Rad verloren zu haben und es deswegen habe aufbrechen müssen. Sein Komplize ist weiter flüchtig. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (nh)

