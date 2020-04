POL-REK: 200427-1: Drei Brände am Wochenende - Rhein-Erft-Kreis

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Am Wochenende sind neben einem Wohnmobil ein Kinderwagen und ein Zimmer in Brand geraten. In der Nacht von Sonntag auf Montag (27. April) stellte gegen 01:30 Uhr eine Zeugin (31) einen Lichtschein auf der Hubertusstraße in Wesseling fest. Sie fuhr mit ihrem Fahrzeug weiter in Richtung Köln und nahm, als sie sich dem Lichtschein näherte, ein brennendes Wohnmobil wahr. Die 31-Jährige verständigte die Feuerwehr. Diese löschte das in Flammen stehende Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu der Brandentstehung oder verdächtigen Personen geben können, wenden Sie sich bitte unter der 02233-52-0 an das oben genannte Kriminalkommissariat.

Neben diesem kam es zu zwei weiteren Bränden in Elsdorf und Pulheim. In Elsdorf brannte am Sonntag (26. April) gegen 04:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Karolingerstraße ein Kinderwagen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Ein Anwohner war auf Grund des Geruchs wach geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Der Kinderwagen gehörte nach ersten Angaben der Anwohner niemandem im Haus. Die Ermittlungen zur Brandursache nahm das Kriminalkommissariat 11 auf.

In Pulheim gerieten am Samstag (25. April) gegen 10:00 Uhr auf der Siegstraße eine Vitrine und ein Teppich in Brand. Der 83-jährige Anwohner eines Einfamilienhauses hatte eine Kerze entzündet, die augenscheinlich den Brand auslöste. Der Senior hatte die Kerze kurz aus den Augen gelassen und versucht, den Zimmerbrand eigenständig zu löschen. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung. Aufmerksame Nachbarn verständigten die Feuerwehr, als sie den Rauch sahen, der aus der Haustür des Nachbarn drang. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur Behandlung in ein Krankenhaus. (akl)

