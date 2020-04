Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Motorroller - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (24.04.) um 22:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Frechener mit seinem Motorroller die Kölner Straße in Richtung Alfred-Nobel-Straße. Nach eigenen Angaben wollte er die Vibrationen vermeiden, wenn er mit seinem Motorroller über einen Gullydeckel fährt. Aus dem Grund, wich er dem dortigen Gullydeckel aus. Dabei kam er mit einem Rad des Motorrollers an die Bordsteinkante und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell