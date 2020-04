Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200427-2: Diebe wollten Leergut neben der Polizeiwache stehlen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmittag (24. April) sind einem Polizeibeamten auf der Straße "Am Falder" zwei Männer aufgefallen, die Leergutkisten eines Schnellrestaurants stehlen wollten. Der Polizeibeamte beobachtete die beiden Männer (20/32) zunächst aus dem Dienstgebäude der Polizeiwache in Kerpen. Die beiden Männer stellten Leergutkisten auf der Rückseite des Schnellrestaurants so zurecht, dass sie nur noch hätten abtransportiert werden müssen. Die beiden Tatverdächtigen, die sich augenscheinlich trotz der Nähe zum Dienstgebäude der Polizei unbeobachtet fühlten, wurden durch den Polizeibeamten und weitere Kollegen auf frischer Tat gestellt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und leiteten die Ermittlungen ein. (akl)

