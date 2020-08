Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnung; Brand auf Balkon

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein kleines Kind ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg im Ortsteil Böhringen angefahren worden. Der Dreijährige wartete zunächst zusammen mit seiner Mutter an dem Zebrastreifen in der Poststraße, da mehrere Verkehrsteilnehmer nicht anhielten. Als ein von rechts kommender Pkw angehalten hatte, lief der Junge mit seinem Tretfahrrad los. Eine von links kommende, 59 Jahre alte Lenkerin eines 3er BMW fuhr ohne anzuhalten weiter und erfasste mit dem vorderen, rechten Eck ihres Wagens das Kind. Der Junge fiel daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine Mitnahme in eine Klinik war nicht erforderlich. (ms)

Metzingen- Neuhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung L 380a/ K 6712 ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr war ein 50-jähriger Fiat-Lenker auf der Landesstraße in Richtung Dettingen unterwegs und fuhr in die dortige Einmündung ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigen VW einer 37-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurde der 50-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (rn)

Bad Urach (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Weberbleiche ist ein Unbekannter zwischen Samstag, 6.30 Uhr, und Dienstag, 20.30 Uhr, eingebrochen. Über die aufgehebelte Hauseingangstür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude. Dort brach er eine Wohnungstür auf und durchwühlte die Räume nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt, ließ er Geldkarten und Schmuck mitgehen und flüchtete anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Brand auf Balkon

Ein technischer Defekt an der Außenbeleuchtung auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Dienstagnachmittag in der Blumenstraße zu einem Brand geführt. Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem von Anwohnern dort eine Rauchentwicklung festgestellt worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte der Kleinbrand bereits von den Anwohnern gelöscht werden. Nach einer Überprüfung durch die Wehrleute konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro hat eine 18-jährige Lenkerin eines Renault Twingo am Dienstagnachmittag an der Einmündung Walter-Rauch-/ Hochwiesenstraße verursacht. Die junge Frau befuhr kurz vor 14 Uhr die Walter-Rauch-Straße in Richtung Hochwiesenstraße und missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt einer von links kommenden 57-jährigen Fahrerin eines Toyota Aygo. Beide Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich zusammen und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Die Frauen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Während die 18-Jährige nach einer ärztlichen Untersuchung vor Ort bleiben konnte, wurde die 57-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rn)

Rottenburg (TÜ): Jugendlicher Pedelec-Lenker verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein jugendlicher Pedelec-Lenker am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert werden. Der 17-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr auf der Rottenburger Straße in Richtung Ortsmitte Oberndorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er frontal gegen das Heck eines geparkten Opel Corsa. Der Jugendliche hatte keinen Fahrradhelm getragen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Gegen Baum geprallt - Fahrer tödlich verletzt

Tödlich verletzt wurde ein 60-Jähriger, der am Mittwochmorgen auf dem Verbindungsweg von der K 7121 in Richtung Bronnhaupten mit seinem Wagen verunglückt ist. Der Mann war gegen 5.50 Uhr mit seinem VW Golf auf dem Verbindungsweg in Richtung Bronnhaupten unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve ohne erkennbaren Grund und ohne jegliche Reaktion von der Fahrbahn abkam und gegen einen massiven Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der nicht angegurtete Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Trotz des schnellen Einsatz des Rettungsdienstes und eines Notarztes konnte dieser nur noch den Tod des Mannes feststellen. An dem VW entstand Totalschaden. Er musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

