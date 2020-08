Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeug in die Leitplanken geprallt

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Totalschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 463 ereignet hat. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Golf-Lenker die Bundesstraße von Albstadt in Richtung Balingen. Im Kurvenbereich kam er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Von dort wurde der VW abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 19-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der VW Golf wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 8.30 Uhr teilweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell