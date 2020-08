Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrände; Autos aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand im Motorraum eines Ford am Montagabend in der Gustav-Werner-Straße. Die 42-jährige Fahrerin bemerkte gegen 17.30 Uhr, dass es während der Fahrt aus dem Motorraum ihres Wagens zu qualmen begann und hielt an. Zufälligerweise geschah dies unmittelbar vor der Metzinger Feuerwache. Die Feuerwehrleute, die sofort auf den Wagen aufmerksam wurden, konnten ohne lange Anfahrtszeit unmittelbar mit den Löscharbeiten beginnen und den Motorbrand sofort ablöschen. Ein größerer Sachschaden konnte so vermieden werden. Allerdings war der Ford nicht mehr fahrbereit und musste nachfolgend von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. (cw)

Metzingen (RT): Autos aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, am frühen Dienstagmorgen in der Michael-Herr-Straße und in der Friedrich-Sprandel-Straße jeweils ein Auto aufgebrochen zu haben, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Gegen 3.45 Uhr bemerkte die Ehefrau eines Fahrzeugbesitzers eine unbekannte Person in ihrem vor dem Haus geparkten Opel sitzen. Sie schrie den Mann an, der sofort die Flucht ergriff. Der zwischenzeitlich alarmierte Fahrzeugbesitzer nahm die Verfolgung auf, ließ aber dann davon ab, als der mutmaßliche Dieb ihn bedrohte. Dieser flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Buckenbühlstraße. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, hatte der Unbekannte auf noch ungeklärte Art und Weise nicht nur den Opel, sondern möglicherweise auch einen in der Friedrich-Sprandel-Straße geparkten Mercedes geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Unbekannte wird als etwa 175 Zentimeter groß und korpulent beschrieben. Er hatte auffallend wenig Haare, fast eine Glatze und trug eine dunkle Jacke, eine hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe und einen weißen Mund-Nase-Schutz. Er soll von dunklerem Teint gewesen sein. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Personen nicht anzusprechen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren und, sofern möglich, die Täter weiter zu beobachten. Dies erhöht die Chancen, die Straftäter auf frischer Tat festzunehmen und ihnen eventuell auch andere Taten nachzuweisen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg in Verlängerung des Reichenbachwegs zugezogen. Gegen 21.20 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem geschotterten Abschnitt des Weges unterwegs und stürzte offenbar beim Wechsel auf den asphaltierten Teil zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 55-Jährige, die einen Helm getragen hatte, vom Rettungsdient in eine Klinik gebracht. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 54-Jähriger am Montagabend in der Schaffhausenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 20.45 Uhr krachte sein Mini gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Dieser wurde die Wucht des Aufpralls noch auf einen davorstehenden Ford geschoben. Der Ford prallte wiederum in das Heck eines davor geparkten Opel. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 49.000 Euro. Der 54-Jährige blieb unverletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen. Sein Mini wurde allerdings so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (rn)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Lagerschuppen

Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in den Lagerschuppen eines Sportvereins im Stadtteil Bühl erbeutet. In der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, zehn Uhr, gelangte der Unbekannte über ein eingedrücktes Fenster ins Innere und durchwühlte den Lagerraum in der Sengentalstraße. Weiterhin brannte er einen Sonnenschirm ab. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Haigerloch (ZAK): Traktor in Brand geraten

Ein Traktor ist am Montagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Trillfingen und Haigerloch ausgebrannt. Ein 31-Jähriger war um 14.30 Uhr mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug samt Anhänger auf der Gefällstrecke unterwegs. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer Flammen unter seinem Sitz und stellte den Traktor am Fahrbahnrand ab. Trotz dem raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Schaden an dem 30 Jahre alten Traktor wird auf 15.000 Euro geschätzt. Durch den Brand wurden der Straßenbelag und die angrenzende Wiese in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Erkenntnissen nach könnte die heiß gelaufene Bremse brandursächlich gewesen sein. (ms)

Rangendingen (ZAK): Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der L 410 zwischen Rangendingen und Hechingen gekommen. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter von Rangendingen herkommend in Richtung Hechingen. In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug, offenbar aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden Mercedes C-Klasse eines 42-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die C-Klasse gedreht und in die Leitplanken abgewiesen. Eine hinter dem 42-Jährigen fahrende, 33 Jahre alte Lenkerin eines Ford Focus versuchte noch mittels Vollbremsung einen Zusammenstoß mit der C-Klasse zu verhindern, touchierte den Wagen jedoch noch leicht, ehe sie zum Stehen kam. Sowohl der Sprinter- als auch der Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ford-Lenkerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro. Neben der Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die L 410 bis etwa 20 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Betrunken gegen Brückenpfeiler geprallt

Erheblich betrunken war ein 53-Jähriger, der am Montagabend mit seinem Wagen gegen den Pfeiler der Eisenbahnbrücke in der Tierberger Straße gekracht ist. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem Nissan auf der Tierberger Straße von Meßstetten kommend, in Richtung Lautlingen unterwegs, als er kurz vor der Eisenbahnbrücke nach links von der Fahrbahn abkam. Nachfolgend prallte der Wagen gegen den Brückenpfeiler und überschlug sich, bevor er auf dem Dach, direkt unter der Eisenbahnbrücke zum Liegen kam. Der zum Glück nur leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeugwrack befreien. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 53-Jährigen feststellen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Sein Führerschein wurde noch an der Unfallstelle eingezogen und er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Nissan, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden am Brückenpfeiler wird nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro beziffert. Zur Begutachtung der Brücke wurden Experten der Bahn hinzugezogen. (cw)

