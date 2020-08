Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeug mit fünf jungen Insassen im Kreis Tübingen verunglückt

Reutlingen (ots)

Ammerbuch (TÜ): Pkw mit fünf Personen verunglückt

Ein Pkw mit fünf jungen Insassen ist am frühen Dienstagmorgen verunglückt. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Renault Megane kurz nach ein Uhr die K 6916 von Reusten herkommend in Richtung Hailfingen. Ausgangs einer unübersichtlichen Linkskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, so dass der Renault auf der Straße umkippte. Im Anschluss kam der Pkw von der Straße ab und überschlug sich auf einem tieferliegenden Wiesengelände mehrfach bis er auf dem Dach zum Liegen kam. Hierbei wurden eine 18-Jährige und ein 17-Jähriger aus dem Fahrzeug geschleudert und schwerstverletzt. Neben dem Fahrer erlitten ein 16 Jahre alter Jugendlicher sowie ein weiterer, 20 Jahre alter Mitfahrer schwere Verletzungen. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach waren bis auf den 16-Jährigen alle Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit vier Notärzten und fünf Rettungswagen sowie den Helfern vor Ort an der Unfallstelle. Weiterhin rückte die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zur Unterstützung aus. Der Renault musste aufwändig geborgen werden. An dem älteren Auto war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro entstanden. Die Kreisstraße war bis 3.30 Uhr voll gesperrt. (ms)

