POL-RT: Fahrzeugbrände; Verkehrsunfälle; Lautsprecher gestohlen; Essen auf Herd vergessen; Rabiater Motorradfahrer

Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt an einem Mercedes Oldtimer hat am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Heinestraße geführt. Kurz nach 13 Uhr bemerkte der 57-jährige Lenker Rauch aus dem Motorraum seines Oldtimers. Noch bevor die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften angerückt war, hatte er die Flammen mit Hilfe des Feuerlöschers eines Anwohners bereits gelöscht. Der Mercedes wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Bad Urach (RT): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Mit schweren Verletzungen ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Münsinger Straße am Sonntagabend nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Gegen 19.40 Uhr befuhr der Biker auf einer Harley Davidson die Münsinger Straße. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 48-Jähriger mit seinem VW Golf verkehrsbedingt bremste. Der Motorradfahrer versuchte daraufhin ebenfalls noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und krachte in das Heck des Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Harley wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

Hohenstein (RT): Motorroller-Lenker verunglückt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter Motorroller-Lenker am Sonntagvormittag in eine Klinik geflogen werden. Der 75-Jährige war mit seinem Piaggio-Roller um 10.15 Uhr auf der L 249 von Eglingen herkommend in Richtung Ehestetten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Senior in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten sofort die Rettungskräfte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstanden. Sie musste geborgen werden. (ms)

Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet und ohne Führerschein gefahren

Auf etwa 7.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 50-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag an der Einmündung der B 465 in die B 28 verursacht hat. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem VW Golf auf der B 465 von Donnstetten herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die B 28 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Bad Urach heranfahrenden Peugeot 308. Dessen 31-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seine Beifahrerin, die zunächst angab gefahren zu sein, hatte lediglich eine vorläufige, allerdings schon abgelaufene Fahrerlaubnis. Beide sehen jetzt einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen versuchter Strafvereitelung bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Für beide endete die Fahrt an der Unfallstelle. (cw)

Esslingen (ES): Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus

Leicht verletzt worden ist eine 45-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Karl-Pfaff-Straße am Sonntagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr war ein 57-Jähriger mit einem BWM von einer Parklücke aus in die Straße eingefahren und dabei an einem in Richtung Stuttgarter Straße fahrenden Linienbus eines 62-Jähigen entlang gestreift. Die 45-jährige Beifahrerin aus dem BMW wurde dabei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Während der Linienbus fahrbereit blieb musste der BMW im Anschluss abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.500 Euro beziffert. (rn)

Flughafen Stuttgart (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt ist den polizeilichen Ermittlungen die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Montagmorgen auf der Flughafenrandstraße. Ein 64-Jähriger war dort gegen 6.50 Uhr unterwegs, als er während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines VW Caddy bemerkte. Nach dem Anhalten öffnete er die Motorhaube, woraufhin sofort Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte die Flammen zwar schnell löschen, es ließ sich aber nicht mehr verhindern, dass der Motorraum des VW komplett ausbrannte. An dem Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Das Auto wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Tübingen (TÜ): In Festivalgelände eingebrochen

In das Festivalgelände in der Aixer Straße sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen eingebrochen. Zwischen ein Uhr und acht Uhr überwanden sie auf noch ungeklärte Art und Weise die Umzäunung und ließen zwei Lautsprecher sowie anderes musikalisches Equipment im Gesamtwert von mehreren tausend Euro mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf ist die Ursache für einen größeren Rettungseinsatz am Sonntagnachmittag in der Sigwartstraße gewesen. Gegen 17.30 Uhr alarmierte eine Nachbarin die Einsatzkräfte, nachdem sie den Alarm eines Rauchmelders aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gehört hatte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, stellte den auf dem angeschalteten Herd stehenden Topf fest, der zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Der 43-jährige Bewohner, der sich nicht zuhause befand, hatte den Topf offenbar dort vergessen. Ein Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden. Aufgrund des Rettungseinsatzes musste die Sigwartstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Rabiater Motorradfahrer (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 30-jährigen Motorradfahrer, der am Sonntagmittag durch seine extrem rasante und gefährliche Fahrweise aufgefallen ist. Der Biker war gegen 16.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Walddorfhäslach und Lustnau überholte er mit waghalsigen Manövern und teilweise auch rechts vorbei, vorausfahrende Fahrzeuge. Dabei zeichnete die Messanlage eines zivilen Videomessfahrzeugs der Polizei zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h bei erlaubten 120 km/h auf. An der Ausfahrt Lustnau sollte der 30-Jährige kontrolliert werden. Als dieser jedoch das zivile Polizeifahrzeug erkannte, beschleunigte er seine hochmotorisierte Maschine nochmals deutlich und raste über die L 1208 in Richtung Tübingen. Am Ortseingang Lustnau wollte er nach rechts in die Nürtinger Straße einbiegen, verlor aber aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, kam auf die Verkehrsinsel und stürzte. Der Biker, der bis auf einen Helm keine Schutzausrüstung getragen hatte, wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Der entstandene Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle eingezogen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum auf der B 27 durch die riskante Fahrweise des Motorradfahrers behindert oder gefährdet wurden. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (rn)

