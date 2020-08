Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Karusellunfall in Freizeitpark, Streitigkeiten, Unfälle, Brandstiftungen

Reutlingen (ots)

Körperverletzung und Bedrohung zwischen Asylheimbewohnern

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in einer Asylunterkunft in der Hauffstraße in Reutlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern. Zwei afghanische Bewohner (23 und 22 Jahre alt) gerieten mit einem 26jährigen Nigerianer in Streit. In der Folge ging der 26-jährige mit einer Bratpfanne und einem Messer auf die beiden Afghanen los und führte Stichbewegungen aus. Außerdem schlug er die Beteiligten mit einer Bratpfanne. Die 22- und 23-jährigen wurden hierdurch nur leicht verletzt und erlitten Abschürfungen und eine Platzwunde. Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde er beim Polizeirevier Reutlingen auf freien Fuß entlassen.

Sonnenbühl (RT): Karussellunfall im Freizeitpark

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall mit einem Kinderfahrgeschäft in einem Freizeitpark bei Sonnenbühl am Samstagmittag. Gegen 12.20 Uhr löste sich dort während der Fahrt an einem Kinder-Flug-Karussell, aus einer noch bislang unbekannten Höhe, eine mit einer Mutter und ihrem Sohn besetzten Gondel aus der Befestigung und landete auf dem Schotterboden im Innenbereich des Rundfahrgeschäftes. Bis zum Stillstand des Fahrbetriebes prallten nachfolgende, mit Fahrgästen besetzte Gondeln, gegen die abgestürzte Gondel. Soweit bislang bekannt, trug die 29-jährige Mutter hierbei mehrere Prellungen und Schürfwunden davon. Ihr 18 Monate alter Sohn blieb zum Glück unverletzt. Sie wurden vor Ort durch Ersthelfer sowie im Anschluss durch den Rettungsdienst medizinisch betreut und versorgt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen. Ein Sachverständiger wird ebenfalls in die Ursachenforschung mit einbezogen. Der Betrieb des Fahrgeschäftes wurde bis auf Weiteres untersagt. Fahrgäste, die zum Unfallzeitpunkt das betreffende Fahrgeschäft benutzten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen, Tel. 07121/99180, zu melden.

Pfullingen (RT): Nächtliche Eindringlinge im Freibad

Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Samstagabend gegen 23.18 Uhr, mehrere Personen, die sich unberechtigt im Freibad Pfullingen aufhalten sollen. Beim Erkennen der eintreffenden Polizeibeamten versuchten diese zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten zwei polizeibekannte 18 und 19-jährige Männer, welche sich in einem Gebüsch versteckten, vorläufig festgenommen werden. Die dritte Person konnte durch dichtes Gebüsch entkommen. Bei einer nachfolgenden Überprüfung konnten im Freibadgelände diverse kleinere Verwüstungen festgestellt werden. Die Ermittlungen zur der dritten unbekannten Person dauern an. Die Eindringlinge werden wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Esslingen (ES): Undefinierbarer Geruch führt zu einem größeren Rettungseinsatz

Am Samstagnachmittag kurz nach 16:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Martinstraße zu einem größeren Rettungseinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. In dem Gebäude verbreitete sich ein unangenehmer Geruch, welcher bei mehreren Bewohnern einen starken Hustenreiz auslöste. Die insgesamt 18 Bewohner wurden aufgefordert das Gebäude zu verlassen, wobei 2 Bewohner durch die Feuerwehr evakuiert wurden. Die Feuerwehr führte verschiedene Messungen durch, konnten jedoch keine gefährlichen Stoffe feststellen. Auch eine Überprüfung der Heizungsanlage durch die Stadtwerke führte bislang zu keinem Ergebnis. Nach Abschluss der Messungen konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unterensingen (ES): Abgemähtes Getreidefeld angezündet - Zeugensuchmeldung

Bislang unbekannte Täter legten auf einem frisch abgemähten Getreidefeld beim Röhmsee an mehreren Stellen Feuer. Das Getreide lag dort in mehreren Reihen zum Trocknen. Der Brand dehnte sich auf eine Fläche von ca. 150qm aus. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Durch eine Zeugin wurde kurz vor Brandausbruch in der Nähe ein Fahrzeug wahrgenommen. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Kirchheim/T.(ES): Sekundenschlaf fordert lebensgefährlich verletzten Radfahrer

Am Samstag, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem Pkw Fiat Panda die Jesinger Straße in Richtung Weilheim/T.. Auf Höhe des Sportstadions verfiel der 21-Jährige nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden 35-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision wurde der Radfahrer über den Pkw Fiat Panda geschleudert und blieb lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 35-jährige Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. An dem Pkw Fiat Panda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Nassreinigung der Fahrbahn erfolgen.

Mössingen-Bad Sebastiansweiler (TÜ): Unfall mit 3 Leichtverletzten

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr auf der B 27 ereignete. Eine 33-jährige Fahrerin eines VW Busses befuhr die B 27 von Tübingen in Richtung Hechingen. Aus bislang unbekannter Ursache bremste diese ihr Fahrzeug ab. Ein hinter ihr fahrender 67-jähriger Fahrer, der ebenfalls mit einem VW Bus unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurden die 33-jährige, der 67-jährige und dessen 64-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle 3 Verletzten wurden durch den verständigten Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. Der VW des 67-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Unfall mit 1 Leichtverletzten

Leicht verletzt wurde eine 45-jährige Fahrerin eines Skoda am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße/Bebenhäuserstraße/Stuttgarter Straße. Die 45-jährige befuhr die Stuttgarter Straße und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei kam diese von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend leicht gegen einen Baum. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die 45-jährige in eine Klinik eingeliefert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da auch Betriebsstoffe des Fahrzeugs ausliefen war die Feuerwehr Tübingen mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräften vor Ort.

Meßstetten (ZAK): Papiercontainer im Schulhof in Brand gesetzt

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, auf dem Schulhof einer Realschule in der Ludwig-Uhland-Straße in Meßstetten. Eine Anwohnerin teilte der Polizei mit, dass zum Zeitpunkt zwei jugendliche Personen das Schulgelände verlassen hätten und nun ein Papiercontainer auf dem Schulhof brennen würde. Eine Beschreibung der beiden Jugendlichen war nicht möglich, es konnte auch niemand mehr im Bereich festgestellt werden. Die Feuerwehr Meßstetten war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte den Container löschen. Es handelte sich um einen großen blauen Papiercontainer mit Schubdeckel, welcher mit Büchern, Papier und Pappe gefüllt war. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Ermittlungen zu den Brandstiftern wurden vom Polizeirevier Albstadt übernommen.

