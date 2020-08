Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gleitschirmflieger verunglückt; Motorradfahrerin schwer gestürzt; Exhibistionisten festgenommen; Auto aufgebrochen; Am Steuer eingeschlafen

Lichtenstein (RT): Gleitschirmflieger verunglückt (Zeugenaufruf)

Nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt geblieben ist ein 42-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag im Bereich des Skilifts Traifelberg mit seinem Gleitschirm verunglückt ist. Der Pilot hatte gegen 15 Uhr selbst die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er mit seinem Gleitschirm in einem mehr als 20 Meter hohen Baum hängengeblieben war und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, der Bergrettung sowie der Polizei rückten sofort zur Unglücksstelle aus. Den Höhenrettern gelang es gegen 16.45 Uhr den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien und auf den Boden abzuseilen. Sein Gleitschirm konnte unbeschädigt geborgen werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/9918-0 nach Zeugen. (cw)

Pfronstetten (RT): Motorradfahrerin gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine 24-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der B 312 zwischen Pfrondorf und Oberstetten ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrschülerin war gegen elf Uhr auf einer Kawasaki, gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer, auf der Bundesstraße in Richtung Oberstetten unterwegs. Dabei kam sie offenbar aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab und stürzte dort von dem Motorrad. Die 24-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, der allerdings nicht zum Einsatz kam. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten, in die auch die Feuerwehr eingebunden war, musste die B 312 bis etwa 12.30 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Badegäste belästigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Geschädigte und Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Aileswasensee ereignet hat. Gegen 18.50 Uhr soll dort ein 65-Jähriger offenbar in exhibitionistischer Weise aufgetreten sein und mehrere Badegäste belästigt haben. Sicherheitsmitarbeiter verwiesen den Mann im Anschluss des Sees und überstellten ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der 65-Jährige wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (rn)

Wernau (ES): Geparkten Pkw angegangen

Ein Unbekannter hat sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr auf einem Platz im Asemweg an einem abgestellten BMW zu schaffen gemacht. Nachdem der Dieb eine Fensterscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatte, entwendete er den eingebauten Innenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Freitagnachmittag auf der B 312 zwischen den Anschlussstellen Neckartailfingen und Neckartenzlingen ereignet hat. Ein 51-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Neckartenzlingen mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zur seitlich streifenden Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf. Dessen 61-jährige Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und krachte frontal in einen hinter dem BMW fahrenden Peugeot eines 22-Jährigen. Die VW-Fahrerin wurde bei der Kollision im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenso wie der leicht verletzte Unfallverursacher vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Peugeot blieb derzeitigen Erkenntnissen nach zum Glück unverletzt. Am VW und am Peugeot dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden am BMW wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit (17.15 Uhr) noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. (cw)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt das Polizeirevier gegen einen 38-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Freitagmittag im Alten botanischen Garten ereignet hat. Gegen 13.10 Uhr war der erheblich betrunkene Mann zunächst aufgefallen, als er eine Mutter belästigte, indem er an deren Kinderwagen herantrat und unflätige Bemerkungen von sich gab. Wenig später soll er sich dann mehrfach vor der Mutter und dem Kleinkind entblößt und auch sein Geschlechtsteil und seinen Hintern, für jeden gut sichtbar, präsentiert haben. Der Mann konnte noch vor Ort von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angetroffen und in Gewahrsam genommen werden, wobei er diese zudem noch beleidigte und beschimpfte. Er durfte anschließend seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen und sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

