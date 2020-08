Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Vandalen unterwegs; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend am Manfred-Oechsle-Platz ereignet hat. Gegen 22.20 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, weil dort ein 24-Jähriger offenbar von vier Männern geschlagen und getreten worden war. Der Angegriffene wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Filderstadt (ES): Hoher Schaden durch Vandalismus

Ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist durch Vandalismus in der Nacht zum Donnerstag in der Sielminger Seestraße angerichtet worden. In der Straße wurden drei Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. An einem Pkw war eine Seitenscheibe eingeschlagen, die Windschutzscheibe beschädigt sowie ein Außenspiegel abgeschlagen. An einem weiteren Auto wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeworfen. Beim dritten Fahrzeug war die Heckscheibe eingeschlagen. Weiterhin meldete sich im Laufe des Tages der Wirt einer Gaststätte. Bei ihm wurde die Scheibe der Eingangstür ebenfalls mit einem Stein eingeworfen. Da über ein mögliches Diebesgut keine Erkenntnisse vorliegen, geht die Polizei von reiner Zerstörungswut aus. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am späten Donnerstagnachmittag auf der B 464 entstanden. Eine 47-Jährige war um 17.45 Uhr mit einem Skoda auf der Bundesstraße vom Eckbergkreisel herkommend in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Da sie nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, verringerte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender, 30 Jahre alter Lenker einer Mercedes-Benz C-Klasse bemerkte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Einem ihm hinterherfahrenden, 24-jährigen Peugeot-Lenker reichte es nicht mehr abzubremsen und er krachte trotz eines Ausweichmanövers mit Wucht ins Heck des Mercedes. Im Anschluss kam der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Skoda, der sich mittlerweile auf dem Parkplatz befand. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Peugeot und die C-Klasse mussten abgeschleppt werden. (ms)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ) : Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Betrieb in der Jesinger Hauptstraße eingebrochen ist. Zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm eine Geldkassette mit einem noch nicht näher bekannten Bargeldbetrag in die Hände, mit der er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Im Garten gelandet

Ein 23-Jähriger musste am frühen Freitagmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem er möglicherweise unter Alkohol- und Drogeneinfluss in einen Garten gefahren ist. Der Mann war gegen 1.15 Uhr mit einem Renault Clio auf der Römerstraße in Richtung Höristraße unterwegs. An der dortigen Einmündung verlor er beim Abbiegen nach rechts die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in einen gegenüberliegenden Garten. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Alkohol- und Drogenbeeinflussung des nach ersten Erkenntnissen unverletzten Fahrers ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Clio war nicht mehr fahrbereit. (rn)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell