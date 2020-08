POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbrüche, Schlechten Scherz erlaubt

Polizeipräsidium Reutlingen

Mäharbeiter von Fahrzeug erfasst

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 34-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der L 383 am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert worden. Ein 58-jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter befuhr gegen 8.15 Uhr die Landesstraße in Richtung Gönningen. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug leicht nach rechts über die Fahrstreifenbegrenzung und erfasste den 34-Jährigen, der dort ordnungsgemäß Mäharbeiten durchführte. Ein Notarzt kümmerte sich anschließend um die Erstversorgung des Verletzten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger eingeschaltet. (rn)

Pfullingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Weil sie beim Anfahren einen Fahrradfahrer übersehen hat, hat eine 58-Jährige am Donnerstagvormittag in der Klosterstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 9.10 Uhr war die Frau mit ihrem Dacia von einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand in die Klosterstraße gefahren und hatte dabei einen links neben ihr, in Richtung Badstraße fahrenden Radfahrer übersehen. Der 58-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, stürzte nach dem Zusammenprall zu Boden wobei er so schwer verletzt wurde, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (rn)

Esslingen (ES): Vorrang missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Krummenackerstraße / Hellerweg ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Porsche auf der Krummenackerstraße in Richtung Sulzgries unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in den Hellerweg abbiegen. Dazu hielt er zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er jedoch die entgegenkommende Radlerin, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte die Pedelec-Fahrerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (cw)

Frickenhausen (ES): Rollerfahrer übersehen

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat sich ein 30-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Straße zugezogen. Gegen 7.40 Uhr war ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Mazda auf der Straße in Richtung Neuffen unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in die Weinbergstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer und krachte gegen dessen Fahrzeug. Der 30-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und musste nach einer Erstversorgung durch First Responder und dem Notarzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Der Mazda war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Theodor-Heuss-Straße halbseitig gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. (rn)

Köngen (ES): Einbrecher unterwegs

In zwei Geräteschuppen im Gewann Halden ist zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu den Schuppen und entwendete daraus Gartenwerkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim / Teck (ES): Bargeld gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, neun Uhr, hat ein unbekannter Täter Bargeld aus einer Gaststätte in der Dettinger Straße gestohlen. Über eine möglicherweise unverschlossene Tür gelangte der Dieb in die Gaststätte. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf eine Bediengeldbörse mit Wechselgeld und auf die Trinkgeldkasse, die er mitgehen ließ. Anschließend flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Köngen (ES): Schlechten Scherz erlaubt

Alles richtig gemacht haben zwei kleine Jungs am Donnerstagvormittag in Köngen, als sie einen vermeintlichen Raubüberfall wahrnahmen, der sich glücklicherweise als schlechter Scherz unter Freunden herausstellte. Die neun und zehn Jahre alten Kinder waren gegen 11.30 Uhr mit ihren Fahrrädern unterwegs, als sie einen maskierten Mann in ein Juweliergeschäft stürmen sahen. Beim Aufstoßen der Tür schrie der Maskierte "Überfall". Die Jungs radelten schnell weiter und sprachen die nächste Person an. Gemeinsam gingen sie dann in ein Geschäft, von wo aus die Polizei per Notruf verständigt wurde. Als die erste Polizeistreife nur wenige Minuten später vor Ort eintraf, kam den Beamten der Besitzer des Juweliergeschäfts sofort entgegen. Es stellte sich heraus, dass ein Freund, der noch im Laden war, sich einen schlechten Scherz erlaubt hatte. Die beiden Kinder wurden von den Polizisten für ihr tapferes und richtiges Handeln gelobt. Ein Vater holte die beiden erschrockenen Jungs kurze Zeit später ab. (ms)

