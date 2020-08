Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlicher erliegt nach einem Verkehrsunfall seinen schweren Verletzungen (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.08.2020/11.37 Uhr)

Reutlingen (ots)

Lenningen (ES): Verunglückter Jugendlicher an schweren Verletzungen verstorben

Der 17 Jahre alte Pedelec-Lenker, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg bei Unterlenningen schwer verunglückt ist, ist am Donnerstag um die Mittagszeit in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen verstorben. Der Jugendliche war am Mittwoch, um 16.50 Uhr, mit seinem Trekking-Pedelec den abschüssigen Weg hinuntergefahren und in einer unübersichtlichen Kurve mit einem entgegenkommenden Van zusammengestoßen. (ms)

