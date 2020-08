POL-RT: Von Hund gebissen; Exhibitionist an Badesee

Polizeipräsidium Reutlingen

Weilheim/ Teck (ES): Von Hund gebissen

Eine 35-jährige Fußgängerin ist am Mittwochvormittag in der Naberner Straße von einem Hund gebissen worden. Kurz nach neun Uhr war die Frau in der Straße spazieren, als plötzlich ein Dobermann-Mischling über den Zaun eines angrenzenden Grundstücks sprang und unvermittelt nach ihr schnappte. Die 35-Jährige, die bei dem Angriff zu Boden stürzte und sich neben mehreren Bisswunden noch eine Kopfverletzung zuzog, musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Vierbeiner im Garten plötzlich von der Leine seines Herrchens losgerissen und war im Anschluss über den Zaun gesprungen. Nach der Attacke soll der Hund noch in Richtung einer bislang unbekannten Joggerin gelaufen sein, konnte aber vorher von seinem Besitzer wieder eingefangen werden. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung der Spezialisten der Polizeihundeführerstaffel die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Schömberg (ZAK): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 Jahre alten Mann, der am Mittwochnachmittag am Badesee eine Frau belästigt hat, fandet der Polizeiposten Schömberg. Die 31-Jährige saß gegen 13.45 Uhr auf einer Wiese, als sich der Unbekannte in ihre Nähe setzte und sich anschließend offenbar selbst befriedigte. Als er von der Frau zur Rede gestellt wurde, flüchtete der Mann auf einem Fahrrad. Der Exhibitionist ist etwa 20 Jahre alt, schlank, zirka 170 Zentimeter groß, dunkelhäutig und hat schwarze, gekräuselte, nackenlange Haare. Zur Tatzeit war er mit einem roten T-Shirt mit weißer Aufschrift und blauen Badeshorts bekleidet. Zudem trug er einen blauen Rucksack. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Trekkingrad mit weißem Sattel. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schömberg, Telefon 07427/94003-10. (rn)

