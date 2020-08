Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Heranwachsende zusammengeschlagen

Reutlingen (ots)

Fatale Verwechslung der Pedale

Ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Reutlingen entstanden. Ein 57-Jähriger wollte gegen elf Uhr mit seinem BMW einem Pkw-Lenker in der Straße Unter den Linden Platz machen und fuhr vorwärts vor das Rolltor eines Elektronikgeschäfts. Anschließend hatte er jedoch statt des Rückwärtsganges immer noch den Vorwärtsgang eingelegt und krachte beim Losfahren gegen das Rolltor. Dieses wurde hierbei ebenso wie das Auto erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. (ms)

St. Johann (RT): Kind lief ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Gächingen erlitten, als es ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gerannt ist. Die Siebenjährige war gegen 16.40 Uhr zusammen mit ihrem Vater in der Hauptstraße unterwegs. Bei starkem Regen und lebhaftem Feierabendverkehr standen die beiden zunächst am Fahrbahnrand. Aus nicht bekanntem Grund rannte das Mädchen plötzlich los und wurde vom Dacia einer 40 Jahre alten Frau erfasst. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (ms)

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist der Lenker eines Mitsubishi Eclipse bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der L 230 ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die Landesstraße von Gomadingen in Richtung Münsingen. Dabei verlor er kurz vor Steingebronn auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Mitsubishi, ehe er zum Stehen kam. An dem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. (rn)

Riederich (RT): Heftig aufgefahren

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Zufahrt zur B 312 bei Riederich entstanden ist. Eine 56-Jährige wollte gegen 7.10 Uhr mit ihrem VW Polo von Riederich herkommend auf die Bundesstraße in Richtung Reutlingen auffahren. Während sie sich nach hinten orientierte um sich zu vergewissern, dass von dort kein Fahrzeug kommt, übersah sie, dass ein vorausfahrender 67-Jähriger mit seinem Ford Transit an der Einmündung abbremste. Ungebremst krachte sie mit ihrem Polo ins Heck des Transit. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Ostfildern (ES): Gegen Mauer gefahren

Eine medizinische Ursache dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall in Scharnhausen am Montagmittag gewesen sein. Ein 46-Jähriger befuhr kurz vor 13.30 Uhr mit seinem Audi die Nellinger Straße von der Ortsmitte herkommend. Zeugenangaben nach hielt er hierbei mehrmals mit seinem Fahrzeug an. Nachdem nachfolgende Verkehrsteilnehmer hupten, fuhr der Mann mit Vollgas los und kam in einer ansteigenden, leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein A 5 streifte im Anschluss an einer Hauswand entlang. Anschließend überquerte das Fahrzeug die Straße und den linksseitigen Gehweg und fuhr in einen Hauseingang hinein. Letztendlich streifte das Auto an einer weiteren Hauswand entlang bis es an einer Grundstücksmauer zum Stehen kam. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Diese war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den augenscheinlich leichtverletzten 46-Jährigen und brachte ihn zur medizinischen Abklärung in eine Klinik. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die Ortsdurchgangsstraße gesperrt werden. (ms)

Wendlingen (ES): Unter Alkoholeinfluss verunglückt

Weil er mit rund zwei Promille deutlich alkoholisiert war, ist ein 73-jähriger Radler in der Nacht zum Dienstag verunglückt. Gegen 0.15 Uhr war der Mann auf der Goethestaße in Richtung Unterboihinger Straße unterwegs, wo er offenbar ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer von seinem Fahrrad stürzte. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes wurde der 73-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (rn)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Nordring / Wilhelmstraße ereignet hat. Ein 44-Jähriger war gegen fünf Uhr mit seinem Opel Astra auf der linken Spur des Nordrings abwärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Wilhelmstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links auf dem Radweg heranfahrenden Radlerin. Der Opel erfasste die Radlerin, die daraufhin stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Mössingen (TÜ): Von drei Männern zusammengeschlagen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am späten Montagabend am Bahnhof ereignet hat. Zwei 18 und 21-Jährige waren gegen 21.45 Uhr zu Fuß in der Eisenbahnstraße unterwegs, als sie von drei Unbekannten angegriffen wurden. Das Trio soll unvermittelt auf die beiden Heranwachsenden eingeschlagen und diese auch getreten haben, bevor es in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Beide Heranwachsenden wurden verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der 21-Jährige musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die drei Täter waren etwa 17 bis 22 Jahre alt und zirka 180cm groß. Alle waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzenjacken und blaue Mund-Nasen-Bedeckungen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (rn)

