Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Kupfer-Dachrinnen gestohlen

Bohmte (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 07 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Rossinistraße und stahlen aus dem Garten Kupfer-Dachrinnen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

