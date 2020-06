POL-OS: Hilter/BAB 33 - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigter gesucht

Polizeiinspektion Osnabrück

Auf der A 33 in Fahrtrichtung Bielefeld, in Höhe der AS Hilter, nahmen Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück am Sonntagmorgen einen Unfall auf und sperrten dazu den Hauptfahrstreifen. Während ein Unbekannter sich gegen 03.50 Uhr mit einem dunklen Pkw auf dem Überholfahrstreifen der Absperrung näherte und sein Tempo verringerte, fuhr ein 37-Jähriger mit einem silberfarbenen BMW auf dem Hauptfahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit weiter. Als der BMW-Fahrer auf den Überholfahrstreifen wechselte, überfuhr er Teile der Absperrung, geriet ins Schleudern und stieß beinahe gegen den dunklen Pkw und den Abschleppwagen. Anschließend entfernte sich der Mann mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 37-Jährigen an der Anschlussstelle Halle/Westf. anhalten und kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, keinen Führerschein hatte und für das Auto keine Pflichtversicherung bestand. Zudem entdeckten die Polizisten bei der Inaugenscheinnahme seiner Sachen zwei Messer. Der 37-Jährige wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Auto und die Messer wurden sichergestellt. Weitere Zeugen der Straßenverkehrsgefährdung, und insbesondere der Fahrer des dunklen Pkw, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Osnabrück zu melden. Telefon 0541/327-2315.

