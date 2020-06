Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/BAB 1 - Fahrzeug in Brand geraten

Wallenhorst/BAB 1 (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Samstagnachmittag auf der A 1 ein BMW in Brand. Ein 43-Jähriger war gegen 17.45 Uhr in Richtung Münster unterwegs, als er plötzlich ein lautes Geräusch hörte und einen merkwürdigen Geruch feststellte. An der Anschlussstelle Osnabrück-Nord fuhr er auf den Seitenstreifen und der Wagen geriet in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Engter löschte die Flammen, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten und anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die Abfahrt Osnabrück-Nord bis ca. 20 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell