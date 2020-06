Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Bissendorf (ots)

Ein Geldinstitut an der Meller Straße wurde vermutlich in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten heimgesucht. Sie brachen einen Geldautomaten auf und flüchteten unerkannt. Eine Zeugin entdeckte gegen 06 Uhr den beschädigten Automaten und alarmierte die Polizei. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter etwas erbeuteten. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

