Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bohmte (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann befuhr am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit einem Pedelec die Birkenstraße in Richtung Bohmte. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell