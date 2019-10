POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Kupferstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Tür einer Firma aufgehebelt und die Räume durchsucht. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar. In direkter Nachbarschaft wurde in eine weitere Firma eingebrochen. Auch hier brachen die Täter eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie nahmen mehrere Handys, E-Scooter und Fernseher mit und flüchteten unerkannt.

