Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht den Meldenden des Unfalls und weitere mögliche weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Samstag, 02.05.2020, wurde bei der Polizei gegen 14 Uhr der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet. Diese sollte sich u.a. in der Posener Sraße, über die Bromberger Straße in Richtung Preußenstraße ereignet haben. Unmittelbar daraufhin wurde der Polizei in diesem Zusammenhang mit dem beschriebenen Fahrzeug ein Verkehrsunfall in der Bromberger Straße gemeldet. Das verursachende Fahrzeug sollte sich von der Unfallstelle entfernt haben. Die eingesetzten Polizeibeamten können im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug auf Höhe der Preußenstraße antreffen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Bei der Fahrzeugführerin handelt es sich um eine 70-Jährige, an ihrem Fahrzeug befanden sich entsprechende Unfallspuren. Die 70-Jährige gab gegenüber den Beamten an, zwar einen kleinen Zusammenstoß bemerkt zu haben, jedoch trotzdem weitergefahren zu sein. Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille, die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht dauern an. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei, dass sich die Person, die den sich in der Bromberger Straße ereigneten Unfall gesehen und gemeldet hat, mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung setzt. Beim Eintreffen der Beamten war dieser Zeuge nicht mehr vor Ort.

