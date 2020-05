Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven nachdem ein Hund die Fahrbahn überquert haben soll - an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden - Polizei bittet um Hinweise zum Hundehalter!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 05.05.2020, befuhren ein 28-jähriger Opel-Fahrer und ein 57-jähriger Audi-Fahrer in genannter Reihenfolge gegen 13:25 Uhr die Berliner Straße in Richtung Norden. Nach jetzigem Stand musste der 28-Jährige aufgrund eines die Fahrbahn querenden Hundes, vermutlich einen Collie, eine Vollbremsung machen. Der 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er mit dem Audi auf den Pkw Opel auffuhr. Der Hund lief von der Unfallstelle davon, ein Hundehalter war zumindest nicht erkennbar an der Unfallstelle. An beiden Pkw entstanden Sachschäden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall und zum Hund, insbesondere zum möglichen Halter machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

