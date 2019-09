Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Herumspringen auf der Motorhaube eines Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 14.09.2019, 02.10 Uhr

NORTHEIM (hei) - in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Personengruppe von 3-4 Jugendlichen beobachtet, die sich im Bereich der Bahnhofstraße aufhielt. Zwei männliche Personen aus der Gruppe sprangen auf die Motorhaube eines geparkten Pkw Audi und flüchteten anschließend. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche im Nahbereich gestellt und ein 16-jähriger Northeimer als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

