Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrradteilen (kal)

Einbeck (ots)

Unbekannte Täter entwendeten vom Unterstellplatz für Fahrräder am Salzderheldener Bahnhof diverse Teile eines dort abgestellten Fahrrades. Das Ganze geschah am 13.09.2019 in der Zeit von 05:30 Uhr bis 13:30 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Wer Hinweise über den oder die eventuellen Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

