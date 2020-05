Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Heißes Bratfett geriet in Brand in Wilhelmshaven - drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht

Wilhelmshaven (ots)

In der Küche eines Mehrfamilienhauses in der tom-Brok-Straße geriet am späten Dienstagnachmittag, 05.05.2020 heißes Fett in einer Pfanne in Brand. Die offenen Flammen konnten zunächst durch die Mieterin der Wohnung gelöscht werden, woraufhin durch die darauffolgende starke Rauchentwicklung die Rauchmelder ausgelöst wurden. Die mit eingesetzte Feuerwehr nahm die Belüftung der Wohnung vor, drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell