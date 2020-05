Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte Körperverletzung und der Fund von zwei Feuerlöschern wirft Fragen auf - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 04.05.2020, erhielt die Polizei um kurz vor Mitternacht Kenntnis von einer Körperverletzung, die sich gegen 23:55 Uhr im Wiesenhof ereignet haben soll. Das 22-jährige männliche Opfer gibt gegenüber den eingesetzten Beamten an, von einem unbekannten Mann geschlagen worden zu sein. Der unbekannte Mann soll etwas gefordert haben, nach jetzigem Sachstand wollte er Feuerlöscher. Unmittelbar nach der Forderung schlug er dann mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Die flüchtende Person soll ca. 20 Jahre, etwa 190 cm groß, korpulent und schwarz gekleidet gewesen sein, außerdem einen dunklen Bart getragen haben. Im Rahmen der daraufhin erfolgten Fahndung fanden die Beamten zwei Feuerlöscher an unterschiedlichen Stellen auf dem Parkplatz des Studentenwohnheimes Wiesenhof. Durch die Aussage des Opfers ist zurzeit unklar, wer diese Feuerlöscher wo entwendet haben könnte. Zeugen, die Angaben zur Körperverletzung, zum angeblich flüchtenden Mann und zur Herkunft der Feuerlöscher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

