Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein dreister und vermutlich schneller Diebstahl von Bargeld aus einem Einfamilienhaus während der Gartenarbeiten - Polizei bittet um Meldungen über verdächtige Personen

Wilhelmshaven (ots)

Zu einer dreisten Tat kam es am späten Dienstagmittag, 05.05.2020 in der Friedrich-August-Straße. Dort wurden den Hausbewohnern in der Zeit von 13:30 - 14:30 Uhr Bargeld aus dem Haus entwendet, während man der Gartenarbeit nachging. Der oder Täter betraten das Haus unbemerkt, nach jetzigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass als Zutrittsmöglichkeit die während der Arbeiten offenstehende Terrassentür ausgenutzt wurde. Zeugen, die zu der Zeit in der Straße oder am Waldrand verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

