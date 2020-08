Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen

Schallbach: Unfall zwischen Auto und Motorrad - Streifenwagen auf dem Weg zum Unfallort verunglückt - mehrere Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.20, gegen 18 Uhr, ereignete sich in der Bellinger Straße in Bad Bellingen ein Verkehrsunfall. Hierbei soll ein links abbiegender Autofahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer mit Sozia übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß wurde der 57-jährige Zweiradfahrer leicht und seine 58-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.500 Euro.

Auf dem Weg zu diesem Unfall verunglückte ein Streifenwagen, VW T5, auf der K6327 bei Schallbach. Nach Angaben der Besatzung und eines unbeteiligten Zeugen war der Streifenwagen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht von Rümmingen in Richtung Egringen unterwegs. Im Bereich eines Fahrbahnteilers bei Schallbach wollte der Fahrer des Streifenwagens einen VW, der in gleicher Richtung fuhr, überholen. Der VW-Fahrer bog jedoch nach dem Fahrbahnteiler nach links auf einen Feldweg ab. In der Folge prallte der Streifenwagen seitlich in das Heck des VW. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Streifenwagens und der VW-Fahrer leicht verletzt. Eine Mitfahrerin im VW wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden liegt bei etwa 28.000 Euro."

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 / 176 - 351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell